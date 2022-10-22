Украинская кулинарка Елизавета Глинская поделилась с читателями рецептом отличного сезонного гарнира из тыквы, грибов и моркови. Чтобы блюдо получилось питательным и диетическим, оно запекло их в духовке с ароматными травами.

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Такой гарнир прекрасно дополнит блюда из курицы, красного мяса или рыбы.

Рецепт сезонного овощного гарнира

Время: 30 минут

Ингредиенты:

– морковь;

– лук;

– грибы;

– кабачок;

– сладкий перец;

– тыква;

– подсолнечное масло;

– чеснок;

– соль;

– любимые специи.

Приготовление:

Нарежьте все овощи случайными кусочками. Важно, чтобы они не были слишком большими или мелкими. Выложите их слоями в жаропрочную форму для запекания.

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Для заправки выжмите чеснок, добавьте специи и смешайте все с маслом. Обильно полейте овощи и посолите.

Отправьте его в духовку на 25 – 30 минут.

Готовые запеченные сезонные овощи подавайте горячими или холодными к мясу или рыбе.

Приятного тебе аппетита!