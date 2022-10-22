Українська кулінарка Єлизавета Глінська поділилася з читачами рецептом відмінного сезонного гарніру з гарбуза, грибів та моркви. Щоб страва вийшла поживною та дієтичною, вона запекла їх в духовці з ароматними травами.

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Такий гарнір чудово доповнить страви з курятини, червоного м'яса чи риби.

Рецепт сезонного овочевого гарніру

Час: 30 хвилин

Інгредієнти:

– морква;

– цибуля;

– гриби;

– кабачок;

– солодкий перець;

– гарбуз;

– соняшникова олія;

– часник;

– сіль;

– улюблені спеції.

Приготування:

Наріжте всі овочі довільними шматочками. Важливо, щоб вони не були занадто великі, або дрібні. Викладіть їх шарами у жаротривку форму для запікання.

Розігрійте духовку до 180 градусів.

Для заправки вичавіть часник, додайте спецій та змішайте все з олією. Рясно полийте цим овочі та посоліть.

Відправте їх у духовку на 25 – 30 хвилин.

Готові запечені сезонні овочі подавайте гарячими, або холодними до м'яса чи риби.

Смачного!