Самые рыхлые панкейки к облепиховому чаю: два рецепта полноценного завтрака
15 ноября 2022 , 14:27Читати новину українською
Источник:инстаграмм Валерия Велигура
Хотя панкейки не слишком привычное блюдо для украинцев, но они настолько полюбились, что мы подготовили для вас проверенный рецепт. Такие рыхлые, нежные, сладкие – идеально подойдут на завтрак как для взрослых, так и для детей.
Панкейки – отличный вариант сытного завтрака, а пару им составит ароматный облепиховый чай с апельсинами и имбирем.
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К панкейкам можно подавать также сметану, домашнее варенье, сгущенку или шоколадную пасту. Также их можно готовить солеными с лососем или курочкой.
Рецепт панкейков
- Время: 30 минут
- Порции: 6 – 8 штук
– 2 куриных яйца;
– 30 граммов сахара;
– щепотка соли;
– 230 миллилитров кефира;
– 150 граммов пшеничной муки;
– 8 граммов разрыхлителя для теста;
– 2 грамма соды;
– 30 граммов сливочного масла.
Приготовление:
- В глубокой миске сочетаем куриные яйца, сахар, соль и кефир.
- Заранее просеиваем пшеничную муку, добавляем разрыхлитель для теста, соду и перемешиваем.
- Добавляем растопленное сливочное масло и снова перемешиваем. Тесто должно быть как густая сметана, обязательно однородное.
- Жарим панкейки на сухой сковороде на медленном огне с обеих сторон до золотистого цвета.
- Подаем блюдо со сливочным маслом и обильно поливаем медом.
Рецепт облепихового чая к завтраку
- Время: 15 минут
- Порции: 1 литр
– 200 граммов свежей или размороженной облепихи;
– 2 апельсина;
– 2 палочки корицы;
– 20 граммов имбиря;
– 30 граммов меда;
– 1 литр кипятка.
Приготовление:
- Свежую или мороженую облепиху немного раздавливаем ложкой, добавляем произвольно нарезанные апельсины, палочки корицы, натертый имбирь, мед и заливаем крутым кипятком.
- Перемешиваем и даем настояться 5 – 10 минут.
Приятного тебе аппетита!