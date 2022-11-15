Самые рыхлые панкейки к облепиховому чаю: два рецепта полноценного завтрака

14:27

Хотя панкейки не слишком привычное блюдо для украинцев, но они настолько полюбились, что мы подготовили для вас проверенный рецепт. Такие рыхлые, нежные, сладкие – идеально подойдут на завтрак как для взрослых, так и для детей.