Панкейки – отличный вариант сытного завтрака, а пару им составит ароматный облепиховый чай с апельсинами и имбирем.
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К панкейкам можно подавать также сметану, домашнее варенье, сгущенку или шоколадную пасту. Также их можно готовить солеными с лососем или курочкой.
Рецепт панкейков
- Время: 30 минут
- Порции: 6 – 8 штук
Приготовление:
- В глубокой миске сочетаем куриные яйца, сахар, соль и кефир.
- Заранее просеиваем пшеничную муку, добавляем разрыхлитель для теста, соду и перемешиваем.
- Добавляем растопленное сливочное масло и снова перемешиваем. Тесто должно быть как густая сметана, обязательно однородное.
- Жарим панкейки на сухой сковороде на медленном огне с обеих сторон до золотистого цвета.
- Подаем блюдо со сливочным маслом и обильно поливаем медом.
Рецепт облепихового чая к завтраку
- Время: 15 минут
- Порции: 1 литр
Приготовление:
- Свежую или мороженую облепиху немного раздавливаем ложкой, добавляем произвольно нарезанные апельсины, палочки корицы, натертый имбирь, мед и заливаем крутым кипятком.
- Перемешиваем и даем настояться 5 – 10 минут.
Приятного тебе аппетита!