Панкейки – отличный вариант сытного завтрака, а пару им составит ароматный облепиховый чай с апельсинами и имбирем.

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К панкейкам можно подавать также сметану, домашнее варенье, сгущенку или шоколадную пасту. Также их можно готовить солеными с лососем или курочкой.

Рецепт панкейков

  • Время: 30 минут
  • Порции: 6 – 8 штук

Приготовление:

  • В глубокой миске сочетаем куриные яйца, сахар, соль и кефир.
  • Заранее просеиваем пшеничную муку, добавляем разрыхлитель для теста, соду и перемешиваем.
  • Добавляем растопленное сливочное масло и снова перемешиваем. Тесто должно быть как густая сметана, обязательно однородное.
  • Жарим панкейки на сухой сковороде на медленном огне с обеих сторон до золотистого цвета.
  • Подаем блюдо со сливочным маслом и обильно поливаем медом.

Рецепт облепихового чая к завтраку

  • Время: 15 минут
  • Порции: 1 литр

Приготовление:

  • Свежую или мороженую облепиху немного раздавливаем ложкой, добавляем произвольно нарезанные апельсины, палочки корицы, натертый имбирь, мед и заливаем крутым кипятком.
  • Перемешиваем и даем настояться 5 – 10 минут.

Приятного тебе аппетита!