Панкейки – чудовий варіант ситного сніданку, а пару їм складе ароматний обліпиховий чай з апельсинами та імбирем.
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До панкейків можна подавати також сметану, домашнє варення, згущене молоко чи шоколадну пасту. Також їх можна готувати солоними з лососем чи курочкою.
Рецепт панкейків
- Час: 30 хвилин
- Порції: 6 – 8 штук
Приготування:
- У глибокій мисці поєднуємо курячі яйця, цукор, сіль та кефір.
- Заздалегідь просіюємо пшеничне борошно, додаємо розпушувач для тіста, соду та перемішуємо.
- Додаємо розтоплене вершкове масло та знову перемішуємо. Тісто повинне бути як густа сметана, обов'язково однорідне.
- Смажимо панкейки на сухій сковорідці на повільному вогні, з обох сторін до золотистого кольору.
- Подаємо страву з вершковим маслом та рясно поливаємо медом.
Рецепт обліпихового чаю до сніданку
- Час: 15 хвилин
- Порції: 1 літр
Приготування:
- Свіжу або морожену обліпиху трішки розчавлюємо ложкою, додаємо довільно нарізані апельсини, палички кориці, натертий імбир, мед та заливаємо окропом.
- Перемішуємо і даємо настоятися 5 – 10 хвилин.
Смачного!