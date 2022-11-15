Панкейки – чудовий варіант ситного сніданку, а пару їм складе ароматний обліпиховий чай з апельсинами та імбирем.

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До панкейків можна подавати також сметану, домашнє варення, згущене молоко чи шоколадну пасту. Також їх можна готувати солоними з лососем чи курочкою.

Рецепт панкейків

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 6 – 8 штук

Приготування:

  • У глибокій мисці поєднуємо курячі яйця, цукор, сіль та кефір.
  • Заздалегідь просіюємо пшеничне борошно, додаємо розпушувач для тіста, соду та перемішуємо.
  • Додаємо розтоплене вершкове масло та знову перемішуємо. Тісто повинне бути як густа сметана, обов'язково однорідне.
  • Смажимо панкейки на сухій сковорідці на повільному вогні, з обох сторін до золотистого кольору.
  • Подаємо страву з вершковим маслом та рясно поливаємо медом.

Рецепт обліпихового чаю до сніданку

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 1 літр

Приготування:

  • Свіжу або морожену обліпиху трішки розчавлюємо ложкою, додаємо довільно нарізані апельсини, палички кориці, натертий імбир, мед та заливаємо окропом.
  • Перемішуємо і даємо настоятися 5 – 10 хвилин.

Смачного!