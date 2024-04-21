Нежнее не найдете: рецепт пасочки, с которым даже профан будет выглядеть профессионалом
21 апреля 2024, 23:59Читати новину українською
Источник:ютуб
Пасха – это отдельный вид кулинарного искусства. Однако приобщиться к нему можно даже тем, кто обладает лишь банальными кулинарными навыками.
Нежную пасху можно сделать и на сухих дрожжах. Даже если вы не имеете особого кулинарного опыта – с этим рецептом у вас точно получится идеальный результат.
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Рецепт нежного кулича
Время: 2 часа
Порций: зависит от размера форм
Ингредиенты:
– 900 грамм муки;
– 300 миллилитров молока;
– 200 грамм сахара;
– 10 грамм ванильного сахара;
– 5 яиц;
– 100 грамм сливочного масла;
– 10 грамм сухих дрожжей;
– 50 миллилитров растительного масла;
– 100 грамм изюма;
– цедра 1 лимона;
– 1/2 чайной ложки соли.
Приготовление:
- Сначала готовим опару. В теплое молоко добавляем сухие дрожжи и хорошо перемешиваем. Добавляем столовую ложку сахара, две столовые ложки муки и снова перемешиваем. Накрываем пленкой и ставим в теплое место.
- Взбиваем яйца миксером до образования пены, добавляем обычный и ванильный сахар, соль и растопленное сливочное масло. Еще раз хорошо взбиваем. Добавляем массу и цедру лимона к опаре.
- Медленно добавляем муку и вымешиваем тесто, не менее 20 минут. В процессе добавляем изюм и растительное масло.
- Отставляем тесто, накрыв полотенцем, что "подошло".
- Раскладываем тесто по формочкам и снова даем ему вырасти.
- Выпекаем до готовности при 190 градусах.
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