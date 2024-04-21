Нежнее не найдете: рецепт пасочки, с которым даже профан будет выглядеть профессионалом

Пасха – это отдельный вид кулинарного искусства. Однако приобщиться к нему можно даже тем, кто обладает лишь банальными кулинарными навыками.

Нежную пасху можно сделать и на сухих дрожжах. Даже если вы не имеете особого кулинарного опыта – с этим рецептом у вас точно получится идеальный результат.

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Рецепт нежного кулича

Время: 2 часа

Порций: зависит от размера форм

Ингредиенты:

– 900 грамм муки;

– 300 миллилитров молока;

– 200 грамм сахара;

– 10 грамм ванильного сахара;

– 5 яиц;

– 100 грамм сливочного масла;

– 10 грамм сухих дрожжей;

– 50 миллилитров растительного масла;

– 100 грамм изюма;

– цедра 1 лимона;

– 1/2 чайной ложки соли.

Приготовление:

Сначала готовим опару. В теплое молоко добавляем сухие дрожжи и хорошо перемешиваем. Добавляем столовую ложку сахара, две столовые ложки муки и снова перемешиваем. Накрываем пленкой и ставим в теплое место. Взбиваем яйца миксером до образования пены, добавляем обычный и ванильный сахар, соль и растопленное сливочное масло. Еще раз хорошо взбиваем. Добавляем массу и цедру лимона к опаре. Медленно добавляем муку и вымешиваем тесто, не менее 20 минут. В процессе добавляем изюм и растительное масло. Отставляем тесто, накрыв полотенцем, что "подошло". Раскладываем тесто по формочкам и снова даем ему вырасти. Выпекаем до готовности при 190 градусах.

Приятного аппетита!