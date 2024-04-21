Ніжну паску можна зробити і на сухих дріжджах. Навіть якщо ви не маєте особливого кулінарного досвіду – з цим рецептом у вас точно вийде ідеальний результат.
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Рецепт ніжної паски
Час: 2 години
Порцій: залежить від розміру форм
Приготування:
- Спочатку готуємо опару. У тепле молоко додаємо сухі дріжджі та добре перемішуємо. Додаємо столову ложку цукру, дві столові ложки муки і знову перемішуємо. Накриваємо плівкою і ставимо у тепле місце.
- Збиваємо яйця міксером до утворення піни, додаємо звичайний та ванільний цукор, сіль та розтоплене вершкове масло. Ще раз добре збиваємо. Додаємо масу та цедру лимона до опари.
- Поволі додаємо борошно та вимішуємо тісто, не менше 20 хвилин. У процесі додаємо родзинки та рослинну олію.
- Відставляємо тісто, накривши рушником, що "підійшло".
- Розкладаємо тісто по формочках і знову даємо йому вирости.
- Випікаємо до готовності при 190 градусах.
Смачного!