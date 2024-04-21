Ніжну паску можна зробити і на сухих дріжджах. Навіть якщо ви не маєте особливого кулінарного досвіду – з цим рецептом у вас точно вийде ідеальний результат.

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Рецепт ніжної паски

Час: 2 години

Порцій: залежить від розміру форм

Інгредієнти: – 900 грамів борошна;

– 300 мілілітрів молока;

– 200 грамів цукру;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 5 яєць;

– 100 грамів вершкового масла;

– 10 грамів сухих дріжджів;

– 50 мілілітрів олії;

– 100 грамів родзинок;

– цедра 1 лимона;

– 1/2 чайної ложки солі.

Приготування:

Спочатку готуємо опару. У тепле молоко додаємо сухі дріжджі та добре перемішуємо. Додаємо столову ложку цукру, дві столові ложки муки і знову перемішуємо. Накриваємо плівкою і ставимо у тепле місце. Збиваємо яйця міксером до утворення піни, додаємо звичайний та ванільний цукор, сіль та розтоплене вершкове масло. Ще раз добре збиваємо. Додаємо масу та цедру лимона до опари. Поволі додаємо борошно та вимішуємо тісто, не менше 20 хвилин. У процесі додаємо родзинки та рослинну олію. Відставляємо тісто, накривши рушником, що "підійшло". Розкладаємо тісто по формочках і знову даємо йому вирости. Випікаємо до готовності при 190 градусах.

Смачного!

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