Нежную пасху можно сделать и на сухих дрожжах. Даже если вы не имеете особого кулинарного опыта – с этим рецептом у вас точно получится идеальный результат.
Читайте также Основа весеннего меню: 3 быстрых блюда из морепродуктов на скорую руку
Рецепт нежного кулича
Время: 2 часа
Порций: зависит от размера форм
Приготовление:
- Сначала готовим опару. В теплое молоко добавляем сухие дрожжи и хорошо перемешиваем. Добавляем столовую ложку сахара, две столовые ложки муки и снова перемешиваем. Накрываем пленкой и ставим в теплое место.
- Взбиваем яйца миксером до образования пены, добавляем обычный и ванильный сахар, соль и растопленное сливочное масло. Еще раз хорошо взбиваем. Добавляем массу и цедру лимона к опаре.
- Медленно добавляем муку и вымешиваем тесто, не менее 20 минут. В процессе добавляем изюм и растительное масло.
- Отставляем тесто, накрыв полотенцем, что "подошло".
- Раскладываем тесто по формочкам и снова даем ему вырасти.
- Выпекаем до готовности при 190 градусах.
Приятного аппетита!