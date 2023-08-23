Забытое блюдо украинской кухни: готовим перчики в сметане
23 августа 2023, 18:39Читати новину українською
Источник:Готовим с Юлией
Если вы впервые слышите это блюдо – непременно приготовьте его, чтобы популяризировать среди родных и близких. Она очень вкусная и оригинальная.
В украинской кухне есть много забытых блюд, одним из таких рецепт сладких запеченных перцев в сметане. Такое овощное блюдо готовили обычно в центральной Украине, но мы хотим популяризировать его повсюду.
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Рецепт перцев в сметане
- Время: 60 минут
– сладкий перец;
– репчатый лук;
– морковь;
– помидоры;
– сливки или сметана;
– чеснок;
– свежая зелень.
Приготовление:
- Сладкий болгарский перец моем и выкладываем на пергамент. Запекаем в разогретой до 220 градусов духовке до готовности.
- Перекладываем перцы в пакет или миску с крышкой, так будет легче чистить. Очищаем от кожуры.
- Обжариваем нарезанный кубиками лучок, добавляем натертую морковь и помидоры, тушим все вместе.
- Добавляем сливки или сметану и добавляем перец. Его можно нарезать, а можно прибавлять целый.
- В конце добавляем чеснок и измельченную свежую зелень.
- Подавайте блюдо со свежим хлебом или картофельным пюре.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить квашеные помидоры в ведре.