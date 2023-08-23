В українській кухні є багато забутих страв, одним з таких є рецепт солодких запечених перців в сметані. Таку овочеву страву готували зазвичай в центральній Україні, але ми хочемо популяризувати її повсюди.
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Рецепт перців в сметані
- Час: 60 хвилин
Приготування:
- Солодкий болгарський перець миємо і викладаємо на пергамент. Запікаємо в розігрітій до 220 градусів духовці до готовності.
- Перекладаємо перці в пакет чи миску з кришкою, так буде легше чистити. Очищаємо від шкірки.
- Обсмажуємо нарізану кубиками цибульку, додаємо натерту моркву та помідори, тушкуємо все разом.
- Додаємо вершки або сметану і додаємо перець. Його можна нарізати, а можна додавати цілий.
- Вкінці додаємо часник та подрібнену свіжу зелень.
- Подавайте страву зі свіжим хлібом або картопляним пюре.
Смачного!