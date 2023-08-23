На зиму можно готовить традиционные маринованные помидоры или в своем соке, но в этом году мы советуем попробовать именно квашеные. Они легки в приготовлении, хоть и сам процесс ферментации займет немного времени.
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Подавайте их в любимые мясные или рыбные блюда, или ешьте, как отдельную закуску.
Квашеные помидоры в ведре
- Время: 5 – 7 дней
- Порции: 2
Приготовление:
- Помидоры моем под проточной водой, прокалываем в нескольких местах (ножом или зубочисткой).
- Укроп, сельдерей, острый перец и хрен также моем, чеснок очищаем от шелухи, нарезаем все произвольными кусочками. Из острого перца вычищаем семена.
- На дно чистого ведра выкладываем немного укропа, сельдерея, хрена, острого перца и чеснока, затем слой помидоров. Повторяем слои, пока все не заполнится.
- В кастрюлю с некипяченой водой добавляем соль и сахар, перемешиваем, чтобы все кристаллы растворились.
- Заливаем помидоры маринадом, сверху накрываем тарелкой и кладем что-нибудь тяжелое, чтобы помидоры были под прессом.
- Оставляем при комнатной температуре на 5 – 7 дней, а затем убираем в холодильник или погреб.
Приятного аппетита!