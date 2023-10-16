С яйцом и капустой, ветчиной и грибами: готовим быстрый пирог пятиминутка
16 октября 2023, 12:20Читати новину українською
Источник:Варвара
Не всегда есть время на приготовление сытного обеда или ужина? У нас есть рецепт быстрого пирога с начинкой по выбору. Вкусно будет, какую бы ни выбрали.
Пирог пятиминутка – сытная и вкусная домашняя выпечка, которая отлично подойдет на обед или ужин. Его удобно нарезать кусками и брать на работу или давать детям в школу.
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Начинками для такого пирога могут быть как мясной фарш с овощами, так и грибы или консервированная рыба. Здесь все зависит от ваших вкусов.
Рецепт пирога с яйцом и капустой
- Время: 55 минут
- Порции: 6
– 250 граммов муки;
– 400 граммов кефира;
– 2 куриных яйца;
– 1 чайная ложка соды;
– 1 чайная ложка соли;
– 2 столовая ложка сахара;
– 2 столовых ложки масла.
Для начинки:
– 2 – 4 отварных яйца;
– ¼ белокочанной капусты;
- сливочное масло.
Приготовление:
- Для приготовления теста соединяем просеянную муку вместе с остальными ингредиентами. Перемешиваем до однородности и замешиваем тесто.
- Половину теста выливаем в жаропрочную форму, далее выкладываем начинку и сверху заливаем остальными тестами.
- Для начинки можно выбрать отварные яйца с луком и изысканной капустой. Мелко насеченную капусту тушим на масле до мягкости. Смешиваем с нарезанными отварными яйцами и по желанию с жареным луком. Не забываем о специях. Также можно выбрать для начинки ветчину или тунец с яйцом. Будет вкусить и картофель с грибами.
- Выпекаем пирог в разогретой духовке при 180 градусах 40 минут.
- Перед выпеканием пирог можно посыпать семенами кунжута или льна.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить яблочные булочки с корицей по рецепту.