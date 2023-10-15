Из яблок можно приготовить много любопытных десертов, однако мы предлагаем остановиться на домашней выпечке. А именно на булочках из слоеного теста с корицей и сахаром.

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Такую домашнюю выпечку можно подавать как к праздничному столу, так и к обыденному чаепитию. А если еще добавить шарик мороженого получится еще вкуснее.

Рецепт яблочных булочек в тесте

  • Время: 40 минут
  • Порции: 12 штук

Приготовление:

  • Нарезаем помытые и очищенные яблоки кольцами. Удаляем серединки с семенами.
  • Смешиваем корицу и сахар, панируем в этой смеси яблоки с двух сторон.
  • Разогреваем духовку до 190 градусов.
  • Раскатываем тесто, нарезаем длинными тонкими полосками. Заворачиваем яблоки через серединки.
  • Сверху смазываем сформованные булочки яйцом, посыпаем смесью сахара и корицы и отправляем выпекаться.
  • Через 25-30 минут яблочные булочки будут готовы.

Приятного аппетита!