Из яблок можно приготовить много любопытных десертов, однако мы предлагаем остановиться на домашней выпечке. А именно на булочках из слоеного теста с корицей и сахаром.
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Такую домашнюю выпечку можно подавать как к праздничному столу, так и к обыденному чаепитию. А если еще добавить шарик мороженого получится еще вкуснее.
Рецепт яблочных булочек в тесте
- Время: 40 минут
- Порции: 12 штук
Приготовление:
- Нарезаем помытые и очищенные яблоки кольцами. Удаляем серединки с семенами.
- Смешиваем корицу и сахар, панируем в этой смеси яблоки с двух сторон.
- Разогреваем духовку до 190 градусов.
- Раскатываем тесто, нарезаем длинными тонкими полосками. Заворачиваем яблоки через серединки.
- Сверху смазываем сформованные булочки яйцом, посыпаем смесью сахара и корицы и отправляем выпекаться.
- Через 25-30 минут яблочные булочки будут готовы.
Приятного аппетита!