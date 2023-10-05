Те же персики, которые мы собирали в детстве по свадебным столам теперь можно приготовить дома. У нас есть проверенный рецепт выпечки, которая так полюбилась за годы.
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Для начинки пирожных мы подготовили два варианта крема – выбирайте тот, который больше подходит и готовьте с удовольствием.
Рецепт пирожных "персики"
- Время: 2 часа
- Порции: 15 – 20 штук
Приготовление:
- Заранее подготовьте все ингредиенты, важно, чтобы они были комнатной температуры.
- Яйца взбиваем с сахаром в течение 5 минут. Добавляем масло и сметану – перемешиваем до однородности практически 10 – 15 секунд.
- Добавляем в несколько приемов просеянную муку, ванилин и разрыхлитель.
- Замешиваем тесто сначала ложкой, а затем руками.
- Выкладываем тесто пластом на пищевую пленку (оно может немного липнуть), прячем в холодильник на 40 минут, чтобы оно стабилизировалось. Далее отщипываем от теста одинаковые кусочки по 35 граммов и формируем шарики, слегка прижимаем их сверху.
- Выкладываем на противень с пергаментом. Выпекаем при 180 градусах 13 – 15 минут. Даем заготовкам немного остыть.
- Далее вынимаем серединки ножом и наполняем кремом.
Как приготовить крем (по выбору)
Приготовление:
- Охлажденные ингредиенты взбиваем в течение 1 минуты.
Приготовление:
- Масло взбиваем 3 минуты. Далее добавляем сгущенку и перемешиваем до однородности.
- После того, как наполнили каждую заготовку кремом, соединяем половинки между собой.
- Далее окрашиваем их в растворенном персиковом желе с небольшим количеством красителя или соком свеклы и моркови.
- Для этого свежие овощи нужно натереть на мелкую терку и вытеснить сок.
- В самом конце отряхиваем пирожные сахаром. Даем немного подсохнуть.
Готово!