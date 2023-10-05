Те же персики, которые мы собирали в детстве по свадебным столам теперь можно приготовить дома. У нас есть проверенный рецепт выпечки, которая так полюбилась за годы.

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Для начинки пирожных мы подготовили два варианта крема – выбирайте тот, который больше подходит и готовьте с удовольствием.

Рецепт пирожных "персики"

  • Время: 2 часа
  • Порции: 15 – 20 штук

Приготовление:

  • Заранее подготовьте все ингредиенты, важно, чтобы они были комнатной температуры.
  • Яйца взбиваем с сахаром в течение 5 минут. Добавляем масло и сметану – перемешиваем до однородности практически 10 – 15 секунд.
  • Добавляем в несколько приемов просеянную муку, ванилин и разрыхлитель.
  • Замешиваем тесто сначала ложкой, а затем руками.
  • Выкладываем тесто пластом на пищевую пленку (оно может немного липнуть), прячем в холодильник на 40 минут, чтобы оно стабилизировалось. Далее отщипываем от теста одинаковые кусочки по 35 граммов и формируем шарики, слегка прижимаем их сверху.
  • Выкладываем на противень с пергаментом. Выпекаем при 180 градусах 13 – 15 минут. Даем заготовкам немного остыть.
  • Далее вынимаем серединки ножом и наполняем кремом.

Как приготовить крем (по выбору)

Приготовление:

  • Охлажденные ингредиенты взбиваем в течение 1 минуты.

Приготовление:

  • Масло взбиваем 3 минуты. Далее добавляем сгущенку и перемешиваем до однородности.
  • После того, как наполнили каждую заготовку кремом, соединяем половинки между собой.
  • Далее окрашиваем их в растворенном персиковом желе с небольшим количеством красителя или соком свеклы и моркови.
  • Для этого свежие овощи нужно натереть на мелкую терку и вытеснить сок.
  • В самом конце отряхиваем пирожные сахаром. Даем немного подсохнуть.

Готово!