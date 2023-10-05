Ті самі персики, які ми збирали в дитинстві по весільних столах тепер можна приготувати вдома. У нас є перевірений рецепт випічки, яка так полюбилася за роки.

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Для начинки тістечок ми підготували два варіанти крему – обирайте той, який більше смакує та готуйте із задоволенням.

Рецепт тістечок "персики"

Час: 2 години

2 години Порції: 15 – 20 штук

Інгредієнти:

– 2 яйця;

– 170 грамів цукру;

– 60 грамів м'якого вершкового масла;

– 60 грамів сметани;

– 360 грамів борошна;

– 3 грами розпушувача;

– 1 грам ваніліну.

Приготування:

Заздалегідь підготуйте всі інгредієнти, важливо аби вони були кімнатної температури.

Яйця збиваємо з цукром впродовж 5 хвилин. Додаємо масло та сметану – перемішуємо до однорідності буквально 10 – 15 секунд.

Додаємо у кілька прийомів просіяні борошно, ванілін та розпушувач.

Замішуємо тісто спочатку ложкою, а далі руками.

Викладаємо тісто пластом на харчову плівку (воно може трішки липнути), ховаємо у холодильник на 40 хвилин, аби воно стабілізувалося. Далі відщипуємо від тіста однакові шматочки по 35 грамів і формуємо кульки, злегка притискаємо них зверху.

Викладаємо на деко з пергаментом. Випікаємо при 180 градусах 13 – 15 хвилин. Даємо заготовкам трішки охолонути.

Далі виймаємо серединки ножем та наповнюємо кремом.

Як приготувати крем (на вибір)

Інгредієнти:

– 150 грамів вареного згущеного молока;

– 130 грамів вершкового сиру.

Приготування:

Охолодженні інгредієнти збиваємо впродовж 1 хвилини.

Інгредієнти для 2 крему:

– 140 грамів вареного згущеного молока кім. температури.

– 130 грамів вершкового масла кімнатної температури.

Приготування:

Масло збиваємо 3 хвилини. Далі додаємо згущонку і перемішуємо до однорідності.

Після того коли наповнили кожну заготовку кремом, з'єднуємо половинки між собою.

Далі фарбуємо них у розчиненому персиковому желе з невеликою кількістю барвника або соком буряка та моркви.

Для цього свіжі овочі потрібно натерти на дрібну тертку і витіснити сік.

В самому кінці обтрушуємо тістечка цукром. Даємо трішки підсохнути️.

Готово!

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