Вкус Крыма на столе – рецепт плацинды с сыром и зеленью
24 августа 2023, 18:12Читати новину українською
Источник:Николай Люлько
Если вы еще не пробовали плацинды (паляницы с домашним сыром и зеленью) советуем не тратить попусту время и обязательно приготовить их в эти выходные.
Плацинды – традиционное блюдо, которое часто готовят на юге Украины: в Херсоне и Крыму. Также они популярны в молдавской кухне. Вкусные лепешки с творожной начинкой и большим количеством зелени станут одними из любимых закусок к столу.
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Также их можно готовить с другими начинками: мясным фаршем, грибами или даже со сладкими вишнями.
Плацинды с сыром и зеленью
- Время: 2 часа
- Порции: 9 штук
– 1300 граммов муки;
– 600 граммов воды;
– 15 граммов соли;
– 20 граммов уксуса;
– 30 граммов масла;
– 2 яйца.
Приготовление:
- Сочетаем все ингредиенты и замешиваем тесто в течение 20 минут до идеальной однородности и эластичности.
- Заворачиваем в пищевую пленку и прячем в холодильник на 2 часа отдохнуть.
– 900 граммов домашнего творога;
– 400 граммов брынзы;
– 2 яйца;
– 100 граммов укропа;
– 400 граммов зеленого лука;
– 10 граммов соли;
– 4 грамма черного молотого перца;
– 30 граммов чеснока.
Приготовление:
- Нарезаем зелень, натираем сыр, совмещаем все ингредиенты в одну массу.
- Тесто раскатываем максимально тонко как можем.
- Выкладываем начинку и растягиваем осторожно края теста, накрываем начинку, залепляя шов. Жарим сразу, в большом количестве растительного масла, на среднем огне с двух сторон.
- Плацинды подаем к столу горячими.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить перчики в сметане по нашему рецепту.