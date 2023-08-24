Вкус Крыма на столе – рецепт плацинды с сыром и зеленью

24 августа 2023, 18:12
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Николай Люлько

Если вы еще не пробовали плацинды (паляницы с домашним сыром и зеленью) советуем не тратить попусту время и обязательно приготовить их в эти выходные.

Плацинды – традиционное блюдо, которое часто готовят на юге Украины: в Херсоне и Крыму. Также они популярны в молдавской кухне. Вкусные лепешки с творожной начинкой и большим количеством зелени станут одними из любимых закусок к столу.

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Также их можно готовить с другими начинками: мясным фаршем, грибами или даже со сладкими вишнями.

Плацинды с сыром и зеленью

  • Время: 2 часа
  • Порции: 9 штук
Ингредиенты:
– 1300 граммов муки;
– 600 граммов воды;
– 15 граммов соли;
– 20 граммов уксуса;
– 30 граммов масла;
– 2 яйца.

Приготовление:

  • Сочетаем все ингредиенты и замешиваем тесто в течение 20 минут до идеальной однородности и эластичности.
  • Заворачиваем в пищевую пленку и прячем в холодильник на 2 часа отдохнуть.
Ингредиенты для начинки:
– 900 граммов домашнего творога;
– 400 граммов брынзы;
– 2 яйца;
– 100 граммов укропа;
– 400 граммов зеленого лука;
– 10 граммов соли;
– 4 грамма черного молотого перца;
– 30 граммов чеснока.

Приготовление:

  • Нарезаем зелень, натираем сыр, совмещаем все ингредиенты в одну массу.
  • Тесто раскатываем максимально тонко как можем.
  • Выкладываем начинку и растягиваем осторожно края теста, накрываем начинку, залепляя шов. Жарим сразу, в большом количестве растительного масла, на среднем огне с двух сторон.
  • Плацинды подаем к столу горячими.

Приятного аппетита!

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Автор: Богданна Рибак