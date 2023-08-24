Вкус Крыма на столе – рецепт плацинды с сыром и зеленью

Если вы еще не пробовали плацинды (паляницы с домашним сыром и зеленью) советуем не тратить попусту время и обязательно приготовить их в эти выходные.

Плацинды – традиционное блюдо, которое часто готовят на юге Украины: в Херсоне и Крыму. Также они популярны в молдавской кухне. Вкусные лепешки с творожной начинкой и большим количеством зелени станут одними из любимых закусок к столу.

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Также их можно готовить с другими начинками: мясным фаршем, грибами или даже со сладкими вишнями.

Плацинды с сыром и зеленью

Время: 2 часа

2 часа Порции: 9 штук

– 1300 граммов муки;– 600 граммов воды;– 15 граммов соли;– 20 граммов уксуса;– 30 граммов масла;– 2 яйца.

Приготовление:

Сочетаем все ингредиенты и замешиваем тесто в течение 20 минут до идеальной однородности и эластичности.

Заворачиваем в пищевую пленку и прячем в холодильник на 2 часа отдохнуть.

– 900 граммов домашнего творога;– 400 граммов брынзы;– 2 яйца;– 100 граммов укропа;– 400 граммов зеленого лука;– 10 граммов соли;– 4 грамма черного молотого перца;– 30 граммов чеснока.

Приготовление:

Нарезаем зелень, натираем сыр, совмещаем все ингредиенты в одну массу.

Тесто раскатываем максимально тонко как можем.

Выкладываем начинку и растягиваем осторожно края теста, накрываем начинку, залепляя шов. Жарим сразу, в большом количестве растительного масла, на среднем огне с двух сторон.

Плацинды подаем к столу горячими.

Приятного аппетита!

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