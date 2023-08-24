Плацинды – традиционное блюдо, которое часто готовят на юге Украины: в Херсоне и Крыму. Также они популярны в молдавской кухне. Вкусные лепешки с творожной начинкой и большим количеством зелени станут одними из любимых закусок к столу.

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Также их можно готовить с другими начинками: мясным фаршем, грибами или даже со сладкими вишнями.

Плацинды с сыром и зеленью

  • Время: 2 часа
  • Порции: 9 штук

Приготовление:

  • Сочетаем все ингредиенты и замешиваем тесто в течение 20 минут до идеальной однородности и эластичности.
  • Заворачиваем в пищевую пленку и прячем в холодильник на 2 часа отдохнуть.

Приготовление:

  • Нарезаем зелень, натираем сыр, совмещаем все ингредиенты в одну массу.
  • Тесто раскатываем максимально тонко как можем.
  • Выкладываем начинку и растягиваем осторожно края теста, накрываем начинку, залепляя шов. Жарим сразу, в большом количестве растительного масла, на среднем огне с двух сторон.
  • Плацинды подаем к столу горячими.

Приятного аппетита!