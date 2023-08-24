Плацинды – традиционное блюдо, которое часто готовят на юге Украины: в Херсоне и Крыму. Также они популярны в молдавской кухне. Вкусные лепешки с творожной начинкой и большим количеством зелени станут одними из любимых закусок к столу.
Читайте также Легкие салаты с куриными стрипсами "Легко!": три идеи для ужина
Также их можно готовить с другими начинками: мясным фаршем, грибами или даже со сладкими вишнями.
Плацинды с сыром и зеленью
- Время: 2 часа
- Порции: 9 штук
Приготовление:
- Сочетаем все ингредиенты и замешиваем тесто в течение 20 минут до идеальной однородности и эластичности.
- Заворачиваем в пищевую пленку и прячем в холодильник на 2 часа отдохнуть.
Приготовление:
- Нарезаем зелень, натираем сыр, совмещаем все ингредиенты в одну массу.
- Тесто раскатываем максимально тонко как можем.
- Выкладываем начинку и растягиваем осторожно края теста, накрываем начинку, залепляя шов. Жарим сразу, в большом количестве растительного масла, на среднем огне с двух сторон.
- Плацинды подаем к столу горячими.
Приятного аппетита!