Плацинди – традиційна страва, яку часто готують на півдні України: в Херсоні та Криму. Також вони популярні в молдавській кухні. Смачні паляниці з сирною начинкою та великою кількістю зелені стануть одними з улюблених закусок до столу.

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Також їх можна готувати з іншими начинками: м'ясним фаршем, грибами чи навіть з солодкими вишнями.

Плацинди з сиром та зеленю

Час: 2 години

2 години Порції: 9 штук

Інгредієнти:

– 1300 грамів борошна;

– 600 грамів води;

– 15 грамів солі;

– 20 грамів оцту;

– 30 грамів олії;

– 2 яйця.

Приготування:

Поєднуємо всі інгредієнти та замішуємо тісто протягом 20 хвилин до ідеальної однорідності та еластичності.

Загортаємо у харчову плівку та ховаємо в холодильник на 2 години відпочити.

Інгредієнти для начинки:

– 900 грамів домашнього сиру;

– 400 грамів бринзи;

– 2 яйця;

– 100 грамів кропу;

– 400 грамів зеленої цибулі;

– 10 грамів солі;

– 4 грами чорного меленого перцю;

– 30 грамів часнику.

Приготування:

Нарізаємо зелень, натираємо сир, поєднуємо всі інгредієнти в одну масу.

Тісто розкочуємо максимально тонко як можемо.

Викладаємо начинку і розтягуючи обережно краї тіста, накриваємо начинку, заліплюючи шов. Смажимо відразу, у великій кількості олії, на середньому вогні з двох сторін.

Плацинди подаємо до столу гарячими.

Смачного!

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