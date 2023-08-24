Плацинди – традиційна страва, яку часто готують на півдні України: в Херсоні та Криму. Також вони популярні в молдавській кухні. Смачні паляниці з сирною начинкою та великою кількістю зелені стануть одними з улюблених закусок до столу.
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Також їх можна готувати з іншими начинками: м'ясним фаршем, грибами чи навіть з солодкими вишнями.
Плацинди з сиром та зеленю
- Час: 2 години
- Порції: 9 штук
Приготування:
- Поєднуємо всі інгредієнти та замішуємо тісто протягом 20 хвилин до ідеальної однорідності та еластичності.
- Загортаємо у харчову плівку та ховаємо в холодильник на 2 години відпочити.
Приготування:
- Нарізаємо зелень, натираємо сир, поєднуємо всі інгредієнти в одну масу.
- Тісто розкочуємо максимально тонко як можемо.
- Викладаємо начинку і розтягуючи обережно краї тіста, накриваємо начинку, заліплюючи шов. Смажимо відразу, у великій кількості олії, на середньому вогні з двох сторін.
- Плацинди подаємо до столу гарячими.
Смачного!