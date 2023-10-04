От них невозможно оторваться – как приготовить полезные шоколадные конфеты на скорую руку
4 октября 2023, 12:24Читати новину українською
Источник:Вкусные рецепты
Зачастую хочется полакомиться чем-нибудь сладеньким, но как быть с фигурой? У нас есть рецепт конфет, которые не только доставят наслаждение, но и не повредят талии.
Конфеты с голубиной или другими ягодами – станет настоящим открытием для тех, кто обожает десерты без сахара. От них вы никогда не поправитесь, а вкус сладостей еще долго будет тушить рецепторы.
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Для приготовления конфет выбирайте черный шоколад более 70% содержимого какао, ведь в таком составе он полезен и не сладок.
Рецепт полезных конфет без выпечки
- Время: 2 часа
– ягоды (голубика, малина);
– густой греческий йогурт;
- арахисовая паста;
– черный шоколад.
Приготовление:
- К ягодам добавляем йогурт и хорошо перемешиваем, по желанию можно добавить подсластитель.
- Выкладываем ягодки на дощечку застеленную пергаментом и добавляем арахисовую пасту. Отправляем десерт в морозильную камеру до полного застывания.
- Затем достаем и погружаем в шоколадную ванну. Шоколад предварительно растапливаем в микроволновке или на водяной бане.
- Когда шоколад застынет – конфеты готовы к употреблению.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить осенние блюда из тыквы на выбор.