От них невозможно оторваться – как приготовить полезные шоколадные конфеты на скорую руку

Зачастую хочется полакомиться чем-нибудь сладеньким, но как быть с фигурой? У нас есть рецепт конфет, которые не только доставят наслаждение, но и не повредят талии.

Конфеты с голубиной или другими ягодами – станет настоящим открытием для тех, кто обожает десерты без сахара. От них вы никогда не поправитесь, а вкус сладостей еще долго будет тушить рецепторы.

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Для приготовления конфет выбирайте черный шоколад более 70% содержимого какао, ведь в таком составе он полезен и не сладок.

Рецепт полезных конфет без выпечки

Время: 2 часа

– ягоды (голубика, малина);– густой греческий йогурт;- арахисовая паста;– черный шоколад.

Приготовление:

К ягодам добавляем йогурт и хорошо перемешиваем, по желанию можно добавить подсластитель.

Выкладываем ягодки на дощечку застеленную пергаментом и добавляем арахисовую пасту. Отправляем десерт в морозильную камеру до полного застывания.

Затем достаем и погружаем в шоколадную ванну. Шоколад предварительно растапливаем в микроволновке или на водяной бане.

Когда шоколад застынет – конфеты готовы к употреблению.

Приятного аппетита!

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