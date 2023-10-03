24 канал подготовил подборку вкусных и полезных блюд из тыквы на любой вкус. Вы можете выбрать тот самый понравившийся рецепт или приготовить все три.
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Крем-суп из тыквы
Приготовление:
- Тщательно почистите тыкву от кожуры, нарежьте на куски. Окропите тыкву оливковым маслом и запеките до готовности в духовке. Можно также посыпать его солью. Запекаем под фольгой в духовке 25 – 30 минут
- Бланшируйте томаты в кипятке 25 секунд, сразу переложите в холодную воду и снимите кожуру.
- Нарежьте лук, обжарьте его до золотистого цвета на среднем огне, добавьте уже нарезанные томаты и тушите еще минут 10 – 15.
Тыквенный крем-суп / Фото Готовим сегодня
- Смешайте в кастрюле готовую тыкву, томаты с луком и перебейте в однородную массу блендером. По желанию можно добавить овощной бульон или воду.
- Приведите суп по вкусу специями, добавьте Карри по желанию.
- Подавайте суп к столу горячим, полейте тыквенным маслом и посыпьте немного подсушенными семенами тыквы.
Тыквенная каша
Приготовление:
- Моем, очищаем и нарезаем тыкву средним кубиком.
- Пшено отдельно промойте проточной водой.
Тыквенная каша / Фото Шуба лайф
- Отправляем все в кастрюлю: тыкву, молоко, пшено, сахар, соль, корицу и 50 граммов сливочного масла.
- Отправьте все на плиту и варите на медленном огне 30 минут.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и запеките ее еще 20 минут.
- Подавайте блюдо к столу с оставшимися маслами.
Тыквенный кекс
Приготовление:
- Для приготовления тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- Помойте, почистите от кожуры тыкву, нарежьте кубиками, отварите в кастрюле до готовности.
- В миске соедините муку, соду, какао, сахарную пудру, добавьте разрыхлитель, корицу, мускатный орех, перемешайте.
- Растопите шоколад. Тыкву измельчите блендером, добавьте половину масленки, шоколад, ванильный экстракт перемешайте.
Тыквенный кекс / Фото Особая
- В миске взбейте миксером сливочное масло с сахаром, добавьте яйца, муку и масленку, соедините все ингредиенты, перемешайте тесто до однородной консистенции.
- Разогрейте духовку до температуры 170 градусов, вылейте в форму тесто, отправьте запекаться в течение одного часа. Извлеките из духовки для охлаждения.
- Для приготовления глазури промойте, почистите от кожуры мандарин, натрите цедру, выжмите сок.
- Имбирь, почистите, натрите на грубой терке.
- В миске смешайте сахарную пудру с имбирем, добавьте мандариновый сок, перемешайте.
- Готовый кекс полейте глазурью, сверху выложите мандариновую цедру.
Приятного аппетита!