24 канал подготовил подборку вкусных и полезных блюд из тыквы на любой вкус. Вы можете выбрать тот самый понравившийся рецепт или приготовить все три.

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Крем-суп из тыквы

Ингредиенты:

– 600 граммов печеной тыквы;

– 50 граммов лука репчатого;

– 30 граммов оливкового масла;

– 600 граммов томатов очищенных от кожи;

– 20 граммов желтой пасты карри;

– тыквенные семена и тыквенное масло.

Приготовление:

Тщательно почистите тыкву от кожуры, нарежьте на куски. Окропите тыкву оливковым маслом и запеките до готовности в духовке. Можно также посыпать его солью. Запекаем под фольгой в духовке 25 – 30 минут

Бланшируйте томаты в кипятке 25 секунд, сразу переложите в холодную воду и снимите кожуру.

Нарежьте лук, обжарьте его до золотистого цвета на среднем огне, добавьте уже нарезанные томаты и тушите еще минут 10 – 15.



Тыквенный крем-суп / Фото Готовим сегодня

Смешайте в кастрюле готовую тыкву, томаты с луком и перебейте в однородную массу блендером. По желанию можно добавить овощной бульон или воду.

Приведите суп по вкусу специями, добавьте Карри по желанию.

Подавайте суп к столу горячим, полейте тыквенным маслом и посыпьте немного подсушенными семенами тыквы.

Тыквенная каша

Ингредиенты:

– 500 граммов тыквы;

– 200 граммов пшена;

– 1 литр молока;

– 50 – 60 граммов сахара;

– молотая корица (по желанию);

– 100 граммов сливочного масла;

– соль.

Приготовление:

Моем, очищаем и нарезаем тыкву средним кубиком.

Пшено отдельно промойте проточной водой.



Тыквенная каша / Фото Шуба лайф

Отправляем все в кастрюлю: тыкву, молоко, пшено, сахар, соль, корицу и 50 граммов сливочного масла.

Отправьте все на плиту и варите на медленном огне 30 минут.

Разогрейте духовку до 180 градусов и запеките ее еще 20 минут.

Подавайте блюдо к столу с оставшимися маслами.

Тыквенный кекс

Ингредиенты⁣⁣⁣:

– 125 граммов сливочного масла;

– 3 яйца;

– 175 граммов тыквы;

– 300 граммов муки;

– 1 столовая ложка какао;

– разрыхлитель;

– 1/2 чайная ложка соды;

– 1 чайная ложка корицы;

– 100 миллилитров масленки (или сливок 33%);

– 150 граммов молочного шоколада;

– 175 граммов сахарной пудры;

– 1 чайная ложка ванильного экстракта;

– 175 граммов коричневого сахара;

– мускатный орех.

Ингредиенты для глазури⁣⁣⁣:

– имбирь;

– 1 мандарин;

– 200 граммов сахарной пудры.

Приготовление:

Для приготовления тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.

Помойте, почистите от кожуры тыкву, нарежьте кубиками, отварите в кастрюле до готовности.

В миске соедините муку, соду, какао, сахарную пудру, добавьте разрыхлитель, корицу, мускатный орех, перемешайте.

Растопите шоколад. Тыкву измельчите блендером, добавьте половину масленки, шоколад, ванильный экстракт перемешайте.



Тыквенный кекс / Фото Особая

В миске взбейте миксером сливочное масло с сахаром, добавьте яйца, муку и масленку, соедините все ингредиенты, перемешайте тесто до однородной консистенции.

Разогрейте духовку до температуры 170 градусов, вылейте в форму тесто, отправьте запекаться в течение одного часа. Извлеките из духовки для охлаждения.

Для приготовления глазури промойте, почистите от кожуры мандарин, натрите цедру, выжмите сок.

Имбирь, почистите, натрите на грубой терке.

В миске смешайте сахарную пудру с имбирем, добавьте мандариновый сок, перемешайте.

Готовый кекс полейте глазурью, сверху выложите мандариновую цедру.

Приятного аппетита!

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