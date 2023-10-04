Цукерки з лохиною чи іншими ягодами – стане справжнім відкриттям для тих, хто обожнює десерти без цукру. Від них ви ніколи не погладшаєте, а смак солодощів ще довго буде тушити рецептори.
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Для приготування цукерок обирайте чорний шоколад понад 70% вмісту какао, адже у такому складі він корисний та не солодкий.
Рецепт корисних цукерок без випікання
- Час: 2 години
Приготування:
- До ягідок додаємо йогурт та добре перемішуємо, за бажанням можна додати підсолоджувач.
- Викладаємо ягідки на дощечку застелену пергаментом та додаємо арахісову пасту. Відправляємо десерт в морозильну камеру до повного застигання.
- Після дістаємо та занурюємо в шоколадну ванну. Шоколад попередньо розтоплюємо у мікрохвильовій або на водяній бані.
- Коли шоколад застигне – цукерки готові до вживання.
Смачного!