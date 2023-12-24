Постная грибная уха – это блюдо, которое просто невозможно оставить без внимания. Особенно вкусной она будет с использованием белых грибов, но если их нет, то к рецепту отлично подойдут и обычные шампиньоны.

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Рецепт карпатской постной грибной ухи

Время: 1 час 30 минут

Порций: 8

Ингредиенты:

– 100 грамм белых сушеных грибов;

– 1 – 2 луковицы;

– 1 средняя морковь;

– 4 – 5 картофелин;

– 1 корень петрушки;

– 2,5 литра воды;

– лавровый лист, зелень, соль, перец и чеснок – по вкусу.

Приготовление:

Грибы следует предварительно замочить на несколько часов в холодной воде. Затем хорошо их промываем и варим на маленьком огне в течение часа. Когда грибы хорошо проварились, добавляем нарезанный кубиками картофель и почищенную петрушку (корень). Лук нарезаем мелкими кубиками, морковь натираем. Обжариваем на масле и добавляем в уху. Солим, перчим, бросаем лавровый лист и варим еще 7 – 10 минут. По желанию добавляем зелень и чеснок. Снимаем с огня и подаем на стол.

Приятного аппетита!