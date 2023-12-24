Постная грибная уха – это блюдо, которое просто невозможно оставить без внимания. Особенно вкусной она будет с использованием белых грибов, но если их нет, то к рецепту отлично подойдут и обычные шампиньоны.
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Рецепт карпатской постной грибной ухи
Время: 1 час 30 минут
Порций: 8
Приготовление:
- Грибы следует предварительно замочить на несколько часов в холодной воде. Затем хорошо их промываем и варим на маленьком огне в течение часа.
- Когда грибы хорошо проварились, добавляем нарезанный кубиками картофель и почищенную петрушку (корень).
- Лук нарезаем мелкими кубиками, морковь натираем. Обжариваем на масле и добавляем в уху.
- Солим, перчим, бросаем лавровый лист и варим еще 7 – 10 минут.
- По желанию добавляем зелень и чеснок. Снимаем с огня и подаем на стол.
Приятного аппетита!