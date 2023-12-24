Пісна грибна юшка – це страва, яку просто неможливо залишити поза увагою. Особливо смачною вона буде із використанням білих грибів, але якщо їх немає, то до рецепта чудово підійдуть і звичайні магазинні печериці.
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Рецепт карпатської пісної грибної юшки
Час: 1 година 30 хвилин
Порцій: 8
Приготування:
- Гриби варто попередньо замочити на кілька годин у холодній воді. Потім добре їх промиваємо та варимо на маленькому вогні впродовж години.
- Коли гриби добре проварилися, додаємо нарізану кубиками картоплю та почищену петрушку (корінь).
- Цибулю нарізаємо дрібними кубиками, моркву натираємо. Обсмажуємо на олії та додаємо в юшку.
- Солимо, перчимо, кидаємо лавровий лист та варимо ще 7 – 10 хвилин.
- За бажання додаємо зелень та часник. Знімаємо з вогню та подаємо до столу.
Смачного!