Пісна грибна юшка – це страва, яку просто неможливо залишити поза увагою. Особливо смачною вона буде із використанням білих грибів, але якщо їх немає, то до рецепта чудово підійдуть і звичайні магазинні печериці.

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Рецепт карпатської пісної грибної юшки

Час: 1 година 30 хвилин

Порцій: 8

Інгредієнти:

– 100 грамів білих сушених грибів;

– 1 – 2 цибулини;

– 1 середня морква;

– 4 – 5 картоплин;

– 1 корінь петрушки;

– 2,5 літра води;

– лавровий лист, зелень, сіль, перець та часник – до смаку.

Приготування:

Гриби варто попередньо замочити на кілька годин у холодній воді. Потім добре їх промиваємо та варимо на маленькому вогні впродовж години. Коли гриби добре проварилися, додаємо нарізану кубиками картоплю та почищену петрушку (корінь). Цибулю нарізаємо дрібними кубиками, моркву натираємо. Обсмажуємо на олії та додаємо в юшку. Солимо, перчимо, кидаємо лавровий лист та варимо ще 7 – 10 хвилин. За бажання додаємо зелень та часник. Знімаємо з вогню та подаємо до столу.

Смачного!