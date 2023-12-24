Рождественская грибная юшка: карпатский рецепт, который покорит всех

24 декабря 2023, 17:31
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Источник:

smakotainfo

Грибная юшка – частый гость на рождественском столе. Самое время воспользоваться особым рецептом, который будет точно способствовать тому, что атмосфера Рождества будет неповторимой.

Постная грибная уха – это блюдо, которое просто невозможно оставить без внимания. Особенно вкусной она будет с использованием белых грибов, но если их нет, то к рецепту отлично подойдут и обычные шампиньоны.

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Рецепт карпатской постной грибной ухи

Время: 1 час 30 минут

Порций: 8

Ингредиенты:
– 100 грамм белых сушеных грибов;
– 1 – 2 луковицы;
– 1 средняя морковь;
– 4 – 5 картофелин;
– 1 корень петрушки;
– 2,5 литра воды;
– лавровый лист, зелень, соль, перец и чеснок – по вкусу.

Приготовление:

  1. Грибы следует предварительно замочить на несколько часов в холодной воде. Затем хорошо их промываем и варим на маленьком огне в течение часа.
  2. Когда грибы хорошо проварились, добавляем нарезанный кубиками картофель и почищенную петрушку (корень).
  3. Лук нарезаем мелкими кубиками, морковь натираем. Обжариваем на масле и добавляем в уху.
  4. Солим, перчим, бросаем лавровый лист и варим еще 7 – 10 минут.
  5. По желанию добавляем зелень и чеснок. Снимаем с огня и подаем на стол.

  Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська