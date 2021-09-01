Рахат-лукум – популярные сладости, которые мы обязательно должны привезти, как сувенир из Турции или Египта. Но зачем платить двойную цену за сладости, если можно приготовить их собственноручно дома! Мы подготовили для вас рецепт вкусного рахат-лукума на основе чая каркаде с грецкими орехами.