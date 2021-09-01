Каркаде в любимых сладостях можно заменить на фруктовое или ягодное пюре – будет смаковать так, что пальчики оближешь!

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Рецепт рахат-лукума

  • Время: 14 часов
  • Порции: 6


Рахат-лукум / Скриншот из видео кондитера

Приготовление:

  1. Для приготовления рахат-лукума соедините 400 миллилитров воды и каркаде, доведите до кипения и процедите.
  1. Добавьте сахар, лимонный сок и перемешайте.


Приготовление рахат-лукума / Скриншот из видео кондитера

  1. Смешайте оставшуюся воду с крахмалом и перемешайте до однородной консистенции. При постоянном помешивании влейте крахмал к горячей смеси.


Приготовление рахат-лукума / Скриншот из видео кондитера

  1. Отправьте ее на плиту и при постоянном помешивании доведите до кипения.
  1. Уменьшите огонь и прогрейте массу в течение 8 – 10 минут. Обязательно помешивайте ее.
  1. Добавьте к массе орешки и перемешайте.


Приготовление рахат-лукума / Скриншот из видео кондитера

  1. Выложите массу в квадратную форму и оставьте при комнатной температуре на 12 часов.


Приготовление рахат-лукума / Скриншот из видео кондитера

  1. Снимите форму, натрите смесью из крахмала и сахарной пудры.


Приготовление рахат-лукума / Скриншот из видео кондитера

  1. Нарежьте рахат-лукум на кубики 2х2 сантиметра и снова натрите в смеси из крахмала и сахарной пудры.


Приготовление рахат-лукума / Скриншот из видео кондитера

  1. Сладости готовы. Приятного аппетита!


Приготовление рахат-лукума / Скриншот из видео кондитера

Пошаговый рецепт приготовления сладостей рахат-лукум от Лизы Глинской – видео: