Каркаде в любимых сладостях можно заменить на фруктовое или ягодное пюре – будет смаковать так, что пальчики оближешь!
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Рецепт рахат-лукума
- Время: 14 часов
- Порции: 6
Рахат-лукум / Скриншот из видео кондитера
Приготовление:
- Для приготовления рахат-лукума соедините 400 миллилитров воды и каркаде, доведите до кипения и процедите.
- Добавьте сахар, лимонный сок и перемешайте.
Приготовление рахат-лукума / Скриншот из видео кондитера
- Смешайте оставшуюся воду с крахмалом и перемешайте до однородной консистенции. При постоянном помешивании влейте крахмал к горячей смеси.
Приготовление рахат-лукума / Скриншот из видео кондитера
- Отправьте ее на плиту и при постоянном помешивании доведите до кипения.
- Уменьшите огонь и прогрейте массу в течение 8 – 10 минут. Обязательно помешивайте ее.
- Добавьте к массе орешки и перемешайте.
Приготовление рахат-лукума / Скриншот из видео кондитера
- Выложите массу в квадратную форму и оставьте при комнатной температуре на 12 часов.
Приготовление рахат-лукума / Скриншот из видео кондитера
- Снимите форму, натрите смесью из крахмала и сахарной пудры.
Приготовление рахат-лукума / Скриншот из видео кондитера
- Нарежьте рахат-лукум на кубики 2х2 сантиметра и снова натрите в смеси из крахмала и сахарной пудры.
Приготовление рахат-лукума / Скриншот из видео кондитера
- Сладости готовы. Приятного аппетита!
Приготовление рахат-лукума / Скриншот из видео кондитера
Пошаговый рецепт приготовления сладостей рахат-лукум от Лизы Глинской – видео: