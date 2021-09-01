Рецепт рахат-лукума с каркаде и орешками от кондитера Лизы Глинской

Рахат-лукум – популярные сладости, которые мы обязательно должны привезти, как сувенир из Турции или Египта. Но зачем платить двойную цену за сладости, если можно приготовить их собственноручно дома! Мы подготовили для вас рецепт вкусного рахат-лукума на основе чая каркаде с грецкими орехами.

Каркаде в любимых сладостях можно заменить на фруктовое или ягодное пюре – будет смаковать так, что пальчики оближешь!

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Рецепт рахат-лукума

Время: 14 часов

14 часов Порции: 6



Рахат-лукум / Скриншот из видео кондитера

– 650 мл воды;– 200 г сахара;– 120 г кукурузного крахмала;– 30 г каркаде;– 50 мл лимонного сока;– 100 г обжаренных грецких орешков.– 50 г кукурузного крахмала;– 30 г сахарной пудры.

Приготовление:

Для приготовления рахат-лукума соедините 400 миллилитров воды и каркаде, доведите до кипения и процедите.

Добавьте сахар, лимонный сок и перемешайте.



Приготовление рахат-лукума / Скриншот из видео кондитера

Смешайте оставшуюся воду с крахмалом и перемешайте до однородной консистенции. При постоянном помешивании влейте крахмал к горячей смеси.



Приготовление рахат-лукума / Скриншот из видео кондитера

Отправьте ее на плиту и при постоянном помешивании доведите до кипения.

Уменьшите огонь и прогрейте массу в течение 8 – 10 минут. Обязательно помешивайте ее.

Добавьте к массе орешки и перемешайте.



Приготовление рахат-лукума / Скриншот из видео кондитера

Выложите массу в квадратную форму и оставьте при комнатной температуре на 12 часов.



Приготовление рахат-лукума / Скриншот из видео кондитера

Снимите форму, натрите смесью из крахмала и сахарной пудры.



Приготовление рахат-лукума / Скриншот из видео кондитера

Нарежьте рахат-лукум на кубики 2х2 сантиметра и снова натрите в смеси из крахмала и сахарной пудры.



Приготовление рахат-лукума / Скриншот из видео кондитера

Сладости готовы. Приятного аппетита!



Приготовление рахат-лукума / Скриншот из видео кондитера

Пошаговый рецепт приготовления сладостей рахат-лукум от Лизы Глинской – видео: