Ребра BBQ на огне: как правильно их мариновать: как правильно их мариновать

06:06

Весна и лето - идеальное время для барбекю на свежем воздухе. А что может быть лучше ароматных мясных ребер, маринованных до совершенства и приготовленных на огне? Секрет вкусных BBQ ребер не только в способе приготовления, но и в правильном мариновании.