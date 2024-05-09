Маринад не только придает мясу нежности и сочности, но и впитывает в себя все ароматы, создавая незабываемое сочетание вкусов. Узнайте, как мариновать ребра для BBQ, чтобы они получились мягкими, сочными и невероятно вкусными.

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Ребра на гриле

  • Время: 2 часа
  • Порций: 4

Ребра на грилеНаслаждение с гриля / Фото unsplash

Приготовление:

  1. Снимите пленку с ребер, тщательно натрите их солью и специями, чтобы вкус был насыщенным.
  2. На рабочую поверхность выложите фольгу, а поверх нее – слой пергаментной бумаги.
  3. Разместите ребра на пергаменте и плотно заверните.
  4. Если используете мангал, дождитесь, когда дрова превратятся в угли, и томите ребра около 1 – 1,5 часа в зависимости от их размера.
  5. В духовке: так же заворачивайте ребра в фольгу и запекайте на 180 °C в течение 1 – 1,5 часа.
  6. Приготовление глазури: смешайте соус барбекю, кетчуп, мед и горчицу.
  7. Выньте ребра из фольги, положите на решетку и смажьте их приготовленным соусом с обеих сторон.
  8. Обжаривайте, пока соус не подрумянится, затем нанесите соус снова и повторите процесс обжарки для формирования хрустящей корочки.
  9. Делайте это 2 – 3 раза. Готовьте примерно 20 – 30 минут.
  10. В духовке: откройте фольгу, смазывайте ребра глазурью и жарьте в режиме гриль 20 минут при 200°C, периодически переворачивая.
  11. Когда на ребрах образуется аппетитная корочка – они готовы к подаче.