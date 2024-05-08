Ленивые голубцы готовят в духовке. Вам даже не нужно будет парить капусту.
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Рецепт ленивых голубцов
- Время: 1 час
- Порции: 4
Приготовление:
- Нарежьте капусту кольцами толщиной 2 – 3 сантиметра. Выложите на противень, покрытый пергаментом, и смажьте маслом.
- Мясной фарш смешайте с нарезанным мелкими кубиками луком, добавьте специи и сформируйте шарики. Выложите на капусту, немного прижав руками.
- Для соуса смешайте густую сметану, измельченный укроп, специи. Выложите на фарш, а сверху – кольцо помидора.
- Отправьте все в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут.
- Натрите сверху сыр и отправьте запекаться еще на 10 – 15 минут.