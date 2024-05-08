Ленивые голубцы готовят в духовке. Вам даже не нужно будет парить капусту.

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Рецепт ленивых голубцов

  • Время: 1 час
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Нарежьте капусту кольцами толщиной 2 – 3 сантиметра. Выложите на противень, покрытый пергаментом, и смажьте маслом.
  • Мясной фарш смешайте с нарезанным мелкими кубиками луком, добавьте специи и сформируйте шарики. Выложите на капусту, немного прижав руками.
  • Для соуса смешайте густую сметану, измельченный укроп, специи. Выложите на фарш, а сверху – кольцо помидора.
  • Отправьте все в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут.
  • Натрите сверху сыр и отправьте запекаться еще на 10 – 15 минут.