Ребра BBQ на вогні: як правильно їх маринувати
9 травня 2024, 06:06Читать новость на русском
Джерело:Інстаграм valeria.matrokhina
Весна та літо – ідеальний час для барбекю на свіжому повітрі. А що може бути краще за ароматні м'ясні ребра, мариновані до досконалості та приготовані на вогні? Секрет смачних BBQ ребер не тільки у способі приготування, а й у правильному маринуванні.
Маринад не тільки надає м'ясу ніжності та соковитості, але й вбирає в себе всі аромати, створюючи незабутнє поєднання смаків. Дізнайтеся, як маринувати ребра для BBQ, щоб вони вийшли м'якими, соковитими та неймовірно смачними.
Цікаво Ресторанний рівень: як правильно чистити обробну дошку – секрет шефів
Ребра на грилі
- Час: 2 години
- Порцій: 4
– 1 кілограм свинних ребер;
– сушена цибуля та часник до смаку;
– чорний перець до смаку;
– коріандр до смаку;
– сушений перець чилі до смаку;
– сіль до смаку;
– за бажанням: паприка, копчена паприка, трави;
для глазурі:
– 200 мілілітрів соусу барбекю;
– 100 мілілітрів кетчупу;
– 100 мілілітрів меду;
– 50 мілілітрів гірчиці.
Приготування:
- Зніміть плівку з ребер, ретельно натріть їх сіллю та спеціями, щоб смак був насиченим.
- На робочу поверхню викладіть фольгу, а поверх неї – шар пергаментного паперу.
- Розмістіть ребра на пергаменті та щільно загорніть.
- Якщо використовуєте мангал, дочекайтеся, коли дрова перетворяться на вугілля, та томіть ребра близько 1 – 1,5 години залежно від їх розміру.
- У духовці: так само загортайте ребра у фольгу і запікайте на 180 °C протягом 1 – 1,5 години.
- Приготування глазурі: змішайте соус барбекю, кетчуп, мед та гірчицю.
- Вийміть ребра з фольги, покладіть на решітку та змастіть їх приготованим соусом з обох сторін.
- Обсмажуйте, доки соус не підрум'яниться, потім нанесіть соус знову та повторіть процес обсмаження для формування хрусткої скоринки.
- Робіть це 2 – 3 рази. Готуйте приблизно 20 – 30 хвилин.
- У духовці: відкрийте фольгу, змащуйте ребра глазур'ю та смажте в режимі гриль 20 хвилин при 200°C, періодично перевертаючи.
- Коли на ребрах утвориться апетитна скоринка – вони готові до подачі.