Легким летним салатом из клубники уже никого не удивишь, а что если он будет еще и с помидорами? Талантливая украинская кулинарка Лиза Глинская поделилась с читателями рецептом вкусного салата, который точно запомнится вам и вашей семье.
Читайте также Еда спецназначения: зачем нашему организму функциональные продукты
Пусть вас не пугает странное, но, на первый взгляд, несовместимое сочетание вкусов. Поверьте, этот яркий и ароматный салат с вкусным соусом станет вашем лучшим экспериментом.
Рецепт салата из клубники и помидоров
- Время: 15 минут
- Порции: 2
- Калорийность на 100 граммов: 65 ккал
Скриншот из видео
- Бланшируйте помидоры.
Скриншот из видео
- Снимите с них кожицу, удалите косточки, а мякоть нарежьте небольшими кусочками.
Скриншот из видео
- Тщательно помойте клубнику, удалите хвостики. Нарежьте ягоды половинками.
Скриншот из видео
- В салатнице смешайте помидоры и клубнику.
- Измельчите фисташки.
Скриншот из видео
- Для приготовления соуса смешайте все ингредиенты до однородной массы.
Скриншот из видео
- Заправьте соусом салат и перемешайте.
Скриншот из видео
- Посыпьте блюдо орешками и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Рецепт летнего салата из клубники и томатов – видео: