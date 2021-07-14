Легким летним салатом из клубники уже никого не удивишь, а что если он будет еще и с помидорами? Талантливая украинская кулинарка Лиза Глинская поделилась с читателями рецептом вкусного салата, который точно запомнится вам и вашей семье.

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Пусть вас не пугает странное, но, на первый взгляд, несовместимое сочетание вкусов. Поверьте, этот яркий и ароматный салат с вкусным соусом станет вашем лучшим экспериментом.

Рецепт салата из клубники и помидоров

  • Время: 15 минут
  • Порции: 2
  • Калорийность на 100 граммов: 65 ккал

Салат
Скриншот из видео

  1. Бланшируйте помидоры.

    помідори
    Скриншот из видео
  2. Снимите с них кожицу, удалите косточки, а мякоть нарежьте небольшими кусочками.

    помідори
    Скриншот из видео
  3. Тщательно помойте клубнику, удалите хвостики. Нарежьте ягоды половинками.

  4. полуниця
    Скриншот из видео
  5. В салатнице смешайте помидоры и клубнику.
  6. Измельчите фисташки.

    Фісташки
    Скриншот из видео
  7. Для приготовления соуса смешайте все ингредиенты до однородной массы.

    Салат
    Скриншот из видео
  8. Заправьте соусом салат и перемешайте.

    Салат
    Скриншот из видео
  9. Посыпьте блюдо орешками и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Рецепт летнего салата из клубники и томатов – видео: