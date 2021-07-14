Легким літнім салатом з полуниці вже нікого не здивуєш, а що якщо він буде ще й з помідорами? Талановита українська кулінарка Ліза Глінська поділилася з читачами рецептом смачного салату, котрий точно запам'ятається вам та вашій родині.

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Нехай вас не лякає дивне, та, на перший погляд, несумісне поєднання смаків. Повірте, цей яскравий та ароматний салат зі смачним соусом стане ваше найкращим експериментом.

Рецепт салату з полуниці та помідорів

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порції: 2

2 Калорійність на 100 грамів: 65 ккал



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Інгредієнти:

– 500 г помідорів;

– 150 г полуниці;

– 20 г горіхів (кеш'ю та фісташка).

Для соусу:

– 20 мл оливкової олії;

– 15 мл бальзаміку;

– сіль на ваш смак.

Бланшуйте помідори.





Скріншот з відео

Зніміть з них шкірку, видаліть кісточки, а м'якоть наріжте невеликими шматочками.





Скріншот з відео

Ретельно помийте полуницю, видаліть хвостики. Наріжте ягоди половинками.





Скріншот з відео

У салатниці змішайте помідори та полуницю. Подрібніть фісташки.





Скріншот з відео

Для приготування соусу змішайте всі інгредієнти до однорідної маси.





Скріншот з відео

Заправте соусом салат та перемішайте.





Скріншот з відео

Посипте страву горішками та подавайте до столу. Смачного!

Рецепт літнього салату з полуниці та томатів – відео: