Легким літнім салатом з полуниці вже нікого не здивуєш, а що якщо він буде ще й з помідорами? Талановита українська кулінарка Ліза Глінська поділилася з читачами рецептом смачного салату, котрий точно запам'ятається вам та вашій родині.

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Нехай вас не лякає дивне, та, на перший погляд, несумісне поєднання смаків. Повірте, цей яскравий та ароматний салат зі смачним соусом стане ваше найкращим експериментом.

Рецепт салату з полуниці та помідорів

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 2
  • Калорійність на 100 грамів: 65 ккал

Салат
Скріншот з відео

  1. Бланшуйте помідори.

    помідори
    Скріншот з відео
  2. Зніміть з них шкірку, видаліть кісточки, а м'якоть наріжте невеликими шматочками.

    помідори
    Скріншот з відео
  3. Ретельно помийте полуницю, видаліть хвостики. Наріжте ягоди половинками.

    полуниця
    Скріншот з відео
  4. У салатниці змішайте помідори та полуницю.
  5. Подрібніть фісташки.

    Фісташки
    Скріншот з відео
  6. Для приготування соусу змішайте всі інгредієнти до однорідної маси.

    Салат
    Скріншот з відео
  7. Заправте соусом салат та перемішайте.

    Салат
    Скріншот з відео
  8. Посипте страву горішками та подавайте до столу. Смачного!

Рецепт літнього салату з полуниці та томатів – відео: