Топовое сочетание вкусов в одном блюде: рецепт салата из томатов и клубники от Лизы Глинской

Сезон клубники подходит к концу – спешите купить ее на рынке и приготовить необычный летний салат! Кроме того, что готовится блюдо за 15 минут, оно еще и чрезвычайно низкокалорийное и диетическое.

Легким летним салатом из клубники уже никого не удивишь, а что если он будет еще и с помидорами? Талантливая украинская кулинарка Лиза Глинская поделилась с читателями рецептом вкусного салата, который точно запомнится вам и вашей семье.

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Пусть вас не пугает странное, но, на первый взгляд, несовместимое сочетание вкусов. Поверьте, этот яркий и ароматный салат с вкусным соусом станет вашем лучшим экспериментом.

Рецепт салата из клубники и помидоров

Время : 15 минут

: 15 минут Порции: 2

2 Калорийность на 100 граммов: 65 ккал



Скриншот из видео

Бланшируйте помидоры.





Скриншот из видео

Снимите с них кожицу, удалите косточки, а мякоть нарежьте небольшими кусочками.





Скриншот из видео

Тщательно помойте клубнику, удалите хвостики. Нарежьте ягоды половинками.



Скриншот из видео

В салатнице смешайте помидоры и клубнику. Измельчите фисташки.





Скриншот из видео

Для приготовления соуса смешайте все ингредиенты до однородной массы.





Скриншот из видео

Заправьте соусом салат и перемешайте.





Скриншот из видео

Посыпьте блюдо орешками и подавайте к столу. Приятного аппетита!

– 500 г помидоров;– 150 г клубники;– 20 г орехов (кешью и фисташка).Для соуса:– 20 мл оливкового масла;– 15 мл бальзамика;– соль на ваш вкус.

Рецепт летнего салата из клубники и томатов – видео: