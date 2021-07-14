Топовое сочетание вкусов в одном блюде: рецепт салата из томатов и клубники от Лизы Глинской

14 июля 2021 , 10:32
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Источник:

инстаграм Лизы Глинской

Сезон клубники подходит к концу – спешите купить ее на рынке и приготовить необычный летний салат! Кроме того, что готовится блюдо за 15 минут, оно еще и чрезвычайно низкокалорийное и диетическое.

Легким летним салатом из клубники уже никого не удивишь, а что если он будет еще и с помидорами? Талантливая украинская кулинарка Лиза Глинская поделилась с читателями рецептом вкусного салата, который точно запомнится вам и вашей семье.

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Пусть вас не пугает странное, но, на первый взгляд, несовместимое сочетание вкусов. Поверьте, этот яркий и ароматный салат с вкусным соусом станет вашем лучшим экспериментом.

Рецепт салата из клубники и помидоров

  • Время: 15 минут
  • Порции: 2
  • Калорийность на 100 граммов: 65 ккал


Скриншот из видео

Ингредиенты:
–  500 г помидоров;
– 150 г клубники;
– 20 г орехов (кешью и фисташка).
Для соуса:
– 20 мл оливкового масла;
– 15 мл бальзамика;
– соль на ваш вкус.
  1. Бланшируйте помидоры.


    Скриншот из видео
     
  2. Снимите с них кожицу, удалите косточки, а мякоть нарежьте небольшими кусочками.


    Скриншот из видео
     
  3. Тщательно помойте клубнику, удалите хвостики. Нарежьте ягоды половинками.


  4. Скриншот из видео
     
  5. В салатнице смешайте помидоры и клубнику.
  6. Измельчите фисташки.


    Скриншот из видео
     
  7. Для приготовления соуса смешайте все ингредиенты до однородной массы.


    Скриншот из видео 
     
  8. Заправьте соусом салат и перемешайте.


    Скриншот из видео
     
  9. Посыпьте блюдо орешками и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Рецепт летнего салата из клубники и томатов – видео:

 

Автор: Богданна Рибак