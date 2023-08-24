Шпундра – как приготовить классическое украинское блюдо, которое упоминали в Энеиде

Если вы никогда не слышали о шпундре – советуем начать знакомство со старинным украинским блюдом немедленно. Берем свинину и свеклу и ну готовить.

Представляем шпундру: традиционное украинское блюдо, о котором упоминается в книге Котляревского "Энеида". Шпундра, также известная как шпундры, считается квинтэссенцией украинского деликатеса, традиционно готовится из смеси свинины и свеклы.

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Это аппетитное блюдо берет свое начало на страницах известного литературного произведения Котляревского "Энеида". Выступая за сохранение украинского кулинарного наследия, считаем, что чем чаще мы готовим и обсуждаем традиционные блюда, такие как шпундра, тем больше они укореняются в нашу повседневную жизнь. Даже если сочетание свинины и маринованой свеклы кажется вам нетрадиционным, советуем попробовать. Кто знает, может это замечательное блюдо станет заветным дополнением к вашему праздничному или повседневному меню.

Рецепт шпундры

Время: 60 минут

60 минут Порции: 4

– 1 килограмм свиных ребрышек;– 2 свеклы;– 1 репчатый лук;– 150 миллилитров сухого белого вина;– 1 головка чеснока;– 2 веточки тимьяна;– 30 граммов дижонской горчицы;– половина апельсина;– 1 маленький хрен;– пшеничная мука;– соль;– черный молотый перец.

Приготовление:

Свинину режем по 1 ребру. Каждый кусочек обваливаем в муке и жарим до румяности, затем складываем в форму для запекания.



Приготовление шпундры / Фото Клопотенко

На этой же сковороде (после свинины) жарим лук, нарезанный полукольцами. Добавляем ее в мясо.

Свекла очищаем и режем на 6 – 8 кусочков. Тоже добавляем к мясу.



Приготовление шпундры / Фото Клопотенко

Смешиваем вино, специи, горчицу и апельсиновый сок, добавляем 100 миллилитров воды и заливаем нашу шпундру.



Приготовление шпундры / Фото Клопотенко

️Сверху выкладываем чабрец, хрен и чеснок, разрезанный пополам. Закрываем фольгой и запекаем 2 – 3 часа.

Готовое блюдо выложите на порционные тарелки и подавайте с отварным картофелем.

Приятного аппетита!

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