Представляем шпундру: традиционное украинское блюдо, о котором упоминается в книге Котляревского "Энеида". Шпундра, также известная как шпундры, считается квинтэссенцией украинского деликатеса, традиционно готовится из смеси свинины и свеклы.
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Это аппетитное блюдо берет свое начало на страницах известного литературного произведения Котляревского "Энеида". Выступая за сохранение украинского кулинарного наследия, считаем, что чем чаще мы готовим и обсуждаем традиционные блюда, такие как шпундра, тем больше они укореняются в нашу повседневную жизнь. Даже если сочетание свинины и маринованой свеклы кажется вам нетрадиционным, советуем попробовать. Кто знает, может это замечательное блюдо станет заветным дополнением к вашему праздничному или повседневному меню.
Рецепт шпундры
- Время: 60 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Свинину режем по 1 ребру. Каждый кусочек обваливаем в муке и жарим до румяности, затем складываем в форму для запекания.
Приготовление шпундры / Фото Клопотенко
- На этой же сковороде (после свинины) жарим лук, нарезанный полукольцами. Добавляем ее в мясо.
- Свекла очищаем и режем на 6 – 8 кусочков. Тоже добавляем к мясу.
Приготовление шпундры / Фото Клопотенко
- Смешиваем вино, специи, горчицу и апельсиновый сок, добавляем 100 миллилитров воды и заливаем нашу шпундру.
Приготовление шпундры / Фото Клопотенко
- ️Сверху выкладываем чабрец, хрен и чеснок, разрезанный пополам. Закрываем фольгой и запекаем 2 – 3 часа.
- Готовое блюдо выложите на порционные тарелки и подавайте с отварным картофелем.
Приятного аппетита!