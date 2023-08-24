24 канал подобрал три блюда украинской кухни, которые так любят не только украинцы, но и за границей. Речь идет о сырниках, котлете по-киевски и популярном сырнике с изюмом и шоколадной глазурью.

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Рецепт домашних сырников

  • Время: 60 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Смешиваем творог с сахаром, яичным желтком и щепоткой соли.
  • Перетираем все столовой ложкой, добавляем просеянную муку и перемешиваем до однородной массы.
  • Сырную массу выкладываем на поверхность присыпанную мукой, формируем "колбаску".


Сырники с изюмом / Фото Вкусность

  • Нарезаем ее на 12 равных частей, каждую обваливаем в муке и придаем нужную форму сырникам.
  • Разогрейте сковороду с растительным маслом и добавляем кусочек сливочного масла. Выкладываем сырники.
  • Готовим либо под крышкой на небольшом огне к золотистой корочке, либо без крышки и отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 5 минут.

Котлета по-киевски

  • Время: 60 – 80 минут
  • Порции: 8

Приготовление:

  • Нарежьте куриное филе тонкими пластинками, срежьте прожилки.
  • Изрубите укроп или другую свою любимую зелень ножом.
  • Сливочное масло нарежьте и обваляйте каждый кусочек в измельченной зелени. Отправьте масло в морозилку.
  • Куриное мясо разделите по весу, отбейте, чтобы оно стало нежнее и тоньше.
  • На каждый пласт мяса выложите кусочек масла и сформируйте рулетики.
  • Сформированные котлеты отправьте в морозилку.
  • В отдельном сосуде смешайте два куриных яйца с двумя столовыми ложками воды. Тщательно взбейте смесь вилкой.
  • Замороженные котлеты сначала запанируйте в муке, затем в яйцах и сухарях. Повторите процесс, чтобы панировка получилась более плотной.
  • Разогрейте в глубокой сковороде масло и обжарьте котлеты во фритюре до золотистой корочки.
  • Поставьте котлеты в духовку, чтобы они пропеклись и внутри.
  • Готовую котлету по-киевски подавайте к столу горячей.

Галицкий сырник с изюмом

  • Время: 4 часа
  • Порции: 10

Приготовление:

  • Просеянную муку с разрыхлителем выкладываем на поверхность, добавляем масло и сечем ножом до однородности. Добавляем мак и перетертый с сахаром желток, снова рубим до однородной несколько липкой массы.
  • Выкладываем на дно формы (застеленной пергаментом, смазанной маслом и посыпанной панировочными сухарями). Ставим в разогретую духовку на 10 минут (160 градусов). Достаем и выкладываем поверх творожную массу.
  • Сыр перетираем блендером до однородности, добавляем мягкое масло, часть сахара и отдельно взбитые желтки с остальным сахаром. Добавляем ванильный сахар, манку, цедру и отдельно взбитые в тугую пену белки. Вымешиваем осторожно до однородности.


Галицкий сырник / Фото Аутентичная Украина

  • Добавляем предварительно замоченные изюм, присыпанный мукой. Еще раз перемешиваем и выкладываем на основание.
  • Выпекаем при температуре 160 градусов около 50 минут. Когда творожник полностью остынет, покрываем глазурь и отправляем в холодильник на ночь.
  • На водяной бане растапливаем шоколад, добавляем масло, перемешиваем и как немного остыв покрываем творожник.
  • Чтобы при нарезании сырника шоколадная глазурь не трескалась, используйте горячий нож.

Приятного аппетита!