Синабоны – популярные сочные булочки, которые просто тают во рту. Согласно классическому рецепту, их начиняют смесью корицы и сахара, но мы предлагаем попробовать другой вариант – с ягодами.

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Рецепт ягодных синабонов

Время: 4 часа

4 часа Порции: 12 штук

Ингредиенты:

– 1 яйцо;

– 200 граммов теплого молока;

– 40 граммов сахара;

– 1/3 чайной ложки соли;

– 1,5 чайных ложек сухих дрожжей (или 15 граммов прессованных);

– 450 – 500 граммов муки;

– 50 граммов мягкого сливочного масла.

Для начинки:

– 300 грамм ягод;

– 50 граммов воды;

– 100 граммов сахара;

– 40 граммов крахмала.

Для крема:

– 200 граммов крем-сыра (или жирной сметаны);

– 40 граммов сахарной пудры;

– ваниль.

Приготовление:

Смешиваем яйцо, молоко, соль, сахар, дрожжи, добавляем просеянную муку. Замешиваем тесто прямо до полного увлажнения муки и оставляем на 30 минут.

️После добавляем мягкое масло и вымешиваем 5 – 10 минут до гладкости. Если тесто прилипнет к рукам, добавляем еще столовую ложку муки. Вымешанное тесто оставляем подойти на 1 час.

Для ягодной начинки взбиваем ягоды с сахаром блендером, добавляем крахмал. Доводим на огне до загустения, охлаждаем.

️Тесто раскатываем в прямоугольник 40х50 сантиметров, смазываем ягодной начинкой, скручиваем в рулет и защипываем края, нарезаем нитью на 12 ровных кусочков.

️Оставляем подойти на 40 минут.

Выпекаем при 180 градусах 40 минут, до золотистости.

️Для крема просто смешиваем крем-сыр, пудру и ваниль, смазываем кремом теплые булочки.

Приятного аппетита!

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