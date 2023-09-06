Сінабони – популярні соковиті булочки, які просто тануть в роті. Згідно з класичним рецептом, їх начиняють сумішшю кориці та цукру, але ми пропонуємо спробувати інший варіант – з ягодами.
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Рецепт ягідних сінабонів
- Час: 4 години
- Порції: 12 штук
Приготування:
- ️Змішуємо яйце, молоко, сіль, цукор, дріжжі, додаємо просіяне борошно. Замішуємо тісто просто до повного зволоження борошна і залишаємо на 30 хвилин.
- ️Після додаємо м'яке масло і вимішуємо 5 – 10 хвилин до гладкості. Якщо тісто липне до рук, додаємо ще столову ложку борошна. Вимішане тісто залишаємо підійти на 1 годину.
- ️Для ягідної начинки збиваємо ягоди з цукром блендером, додаємо крохмаль. Доводимо на вогні до загустіння, охолоджуємо.
- ️Тісто розкатуємо в прямокутник 40х50 сантиметрів, змащуємо ягідною начинкою, скручуємо в рулет і защіпуємо краї, нарізаємо ниткою на 12 рівних шматочків.
- ️Залишаємо підійти на 40 хвилин.
- ️Випікаємо при 180 градусах 40 хвилин, до золотистості.
- ️Для крему просто змішуємо крем-сир, пудру і ваніль, змазуємо кремом теплі булочки.
Смачного!