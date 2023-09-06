Рыхлые булочки к школьному десерту: рецепт ягодных синабонов
6 сентября 2023, 18:18Читати новину українською
Источник:Вкусные домашние рецепты
Не знаете, что дать ребенку с собой в школу? Мы предлагаем обратить внимание на рыхлые и необыкновенно аппетитные булочки синабоны, но не с классической начинкой, а с ягодной.
Синабоны – популярные сочные булочки, которые просто тают во рту. Согласно классическому рецепту, их начиняют смесью корицы и сахара, но мы предлагаем попробовать другой вариант – с ягодами.
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Рецепт ягодных синабонов
- Время: 4 часа
- Порции: 12 штук
– 1 яйцо;
– 200 граммов теплого молока;
– 40 граммов сахара;
– 1/3 чайной ложки соли;
– 1,5 чайных ложек сухих дрожжей (или 15 граммов прессованных);
– 450 – 500 граммов муки;
– 50 граммов мягкого сливочного масла.
Для начинки:
– 300 грамм ягод;
– 50 граммов воды;
– 100 граммов сахара;
– 40 граммов крахмала.
Для крема:
– 200 граммов крем-сыра (или жирной сметаны);
– 40 граммов сахарной пудры;
– ваниль.
Приготовление:
- Смешиваем яйцо, молоко, соль, сахар, дрожжи, добавляем просеянную муку. Замешиваем тесто прямо до полного увлажнения муки и оставляем на 30 минут.
- ️После добавляем мягкое масло и вымешиваем 5 – 10 минут до гладкости. Если тесто прилипнет к рукам, добавляем еще столовую ложку муки. Вымешанное тесто оставляем подойти на 1 час.
- Для ягодной начинки взбиваем ягоды с сахаром блендером, добавляем крахмал. Доводим на огне до загустения, охлаждаем.
- ️Тесто раскатываем в прямоугольник 40х50 сантиметров, смазываем ягодной начинкой, скручиваем в рулет и защипываем края, нарезаем нитью на 12 ровных кусочков.
- ️Оставляем подойти на 40 минут.
- Выпекаем при 180 градусах 40 минут, до золотистости.
- ️Для крема просто смешиваем крем-сыр, пудру и ваниль, смазываем кремом теплые булочки.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить яблочную шарлотку в духовке.