Рыхлые булочки к школьному десерту: рецепт ягодных синабонов

Не знаете, что дать ребенку с собой в школу? Мы предлагаем обратить внимание на рыхлые и необыкновенно аппетитные булочки синабоны, но не с классической начинкой, а с ягодной.

Синабоны – популярные сочные булочки, которые просто тают во рту. Согласно классическому рецепту, их начиняют смесью корицы и сахара, но мы предлагаем попробовать другой вариант – с ягодами.

Читайте также Лучший выбор для школьников: как вкусно накормить ребенка во время активных будней

Рецепт ягодных синабонов

Время: 4 часа

4 часа Порции: 12 штук

– 1 яйцо;– 200 граммов теплого молока;– 40 граммов сахара;– 1/3 чайной ложки соли;– 1,5 чайных ложек сухих дрожжей (или 15 граммов прессованных);– 450 – 500 граммов муки;– 50 граммов мягкого сливочного масла.– 300 грамм ягод;– 50 граммов воды;– 100 граммов сахара;– 40 граммов крахмала.– 200 граммов крем-сыра (или жирной сметаны);– 40 граммов сахарной пудры;– ваниль.

Приготовление:

Смешиваем яйцо, молоко, соль, сахар, дрожжи, добавляем просеянную муку. Замешиваем тесто прямо до полного увлажнения муки и оставляем на 30 минут.

️После добавляем мягкое масло и вымешиваем 5 – 10 минут до гладкости. Если тесто прилипнет к рукам, добавляем еще столовую ложку муки. Вымешанное тесто оставляем подойти на 1 час.

Для ягодной начинки взбиваем ягоды с сахаром блендером, добавляем крахмал. Доводим на огне до загустения, охлаждаем.

️Тесто раскатываем в прямоугольник 40х50 сантиметров, смазываем ягодной начинкой, скручиваем в рулет и защипываем края, нарезаем нитью на 12 ровных кусочков.

️Оставляем подойти на 40 минут.

Выпекаем при 180 градусах 40 минут, до золотистости.

️Для крема просто смешиваем крем-сыр, пудру и ваниль, смазываем кремом теплые булочки.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовитьв духовке.