Сэндвичи – простой и удобный способ перекусить где бы вы ни были. Мы предлагаем попробовать приготовить медово-горчичный сэндвич с курицей.
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Курятину можно выбрать, как уже готовую (копченую, соответствующую), или приготовить ее собственноручно на гриле или сковородке. Также можно использовать вчерашнюю: печеную в духовке и охлажденную.
Рецепт медово-горчичного сэндвича
- Время: 15 минут
- Порции: 1
Приготовление:
- Обжарьте ломтики хлеба на разогретой сковороде до румяной корочки.
- Для соуса смешайте майонез, горчицу, мед и специи. Заправьте лимонным соком и перемешайте. Смажьте им хлеб.
- Далее выложите листья салата.
- На разогретой сковороде прогрейте ломтики курицы, сверху положите творог, чтобы он растаял. Переложите все на сэндвич.
- Поверх выложите нарезанный лук, помидоры и накройте оставшимся хлебом.
- Разрежьте сэндвич пополам и подавайте его на стол или упакуйте в пищевой контейнер.
Приятного тебе аппетита!