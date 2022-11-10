Сэндвичи – простой и удобный способ перекусить где бы вы ни были. Мы предлагаем попробовать приготовить медово-горчичный сэндвич с курицей.

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Курятину можно выбрать, как уже готовую (копченую, соответствующую), или приготовить ее собственноручно на гриле или сковородке. Также можно использовать вчерашнюю: печеную в духовке и охлажденную.

Рецепт медово-горчичного сэндвича

  • Время: 15 минут
  • Порции: 1

Приготовление:

  • Обжарьте ломтики хлеба на разогретой сковороде до румяной корочки.
  • Для соуса смешайте майонез, горчицу, мед и специи. Заправьте лимонным соком и перемешайте. Смажьте им хлеб.
  • Далее выложите листья салата.
  • На разогретой сковороде прогрейте ломтики курицы, сверху положите творог, чтобы он растаял. Переложите все на сэндвич.
  • Поверх выложите нарезанный лук, помидоры и накройте оставшимся хлебом.
  • Разрежьте сэндвич пополам и подавайте его на стол или упакуйте в пищевой контейнер.

Приятного тебе аппетита!