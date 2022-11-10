Сендвічі – простий та зручний спосіб перекусити де б ви не були. Ми пропонуємо спробувати приготувати медово-гірчичний сендвіч з куркою.

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Курятину можна обрати, як вже готову (копчену, су-від), або приготувати її власноруч на грилі чи сковорідці. Також можна використати вчорашню: печену в духовці та охолоджену.

Рецепт медово-гірчичного сендвіча

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 1

Приготування:

  • Обсмажте скибки хліба на розігрітій сковорідці до рум'яної скоринки.
  • Для соусу змішайте майонез, гірчицю, мед та спеції. Заправте лимонним соком та перемішайте. Змастіть ним хліб.
  • Далі викладіть листя салату.
  • На розігрітій сковорідці прогрійте скибки курки, зверху покладіть сир, щоб він розтанув. Перекладіть все на сендвіч.
  • Поверх викладіть нарізану цибулю, помідори та накрийте хлібом, що залишився.
  • Розріжте сендвіч навпіл та подавайте його до столу, або спакуйте у харчовий контейнер.

Смачного!