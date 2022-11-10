Сендвічі – простий та зручний спосіб перекусити де б ви не були. Ми пропонуємо спробувати приготувати медово-гірчичний сендвіч з куркою.
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Курятину можна обрати, як вже готову (копчену, су-від), або приготувати її власноруч на грилі чи сковорідці. Також можна використати вчорашню: печену в духовці та охолоджену.
Рецепт медово-гірчичного сендвіча
- Час: 15 хвилин
- Порції: 1
Приготування:
- Обсмажте скибки хліба на розігрітій сковорідці до рум'яної скоринки.
- Для соусу змішайте майонез, гірчицю, мед та спеції. Заправте лимонним соком та перемішайте. Змастіть ним хліб.
- Далі викладіть листя салату.
- На розігрітій сковорідці прогрійте скибки курки, зверху покладіть сир, щоб він розтанув. Перекладіть все на сендвіч.
- Поверх викладіть нарізану цибулю, помідори та накрийте хлібом, що залишився.
- Розріжте сендвіч навпіл та подавайте його до столу, або спакуйте у харчовий контейнер.
Смачного!