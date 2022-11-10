Быстрый перекус: готовим сэндвич с курицей
10 ноября 2022 , 15:07Читати новину українською
Источник:инстаграмм Кристины Пэй
Чтобы быстро и сытно перекусить обязательно приготовьте сэндвич с курицей. Его легко брать с собой в дорогу, на работу или упаковать ребенка в школу.
Сэндвичи – простой и удобный способ перекусить где бы вы ни были. Мы предлагаем попробовать приготовить медово-горчичный сэндвич с курицей.
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Курятину можно выбрать, как уже готовую (копченую, соответствующую), или приготовить ее собственноручно на гриле или сковородке. Также можно использовать вчерашнюю: печеную в духовке и охлажденную.
Рецепт медово-горчичного сэндвича
- Время: 15 минут
- Порции: 1
– 2 ломтика хлеба;
– 5 ломтиков куриной грудки (готовой);
– зеленый листовой салат;
– 2 ломтика помидора;
– маринованный или свежий красный лук;
– 1 – 2 ломтика сыра чедер.
Для соуса:
– 1,5 столовой ложки майонеза;
– 2 чайные ложки нежной горчицы;
– 2 чайные ложки меда;
– лимонный сок;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Обжарьте ломтики хлеба на разогретой сковороде до румяной корочки.
- Для соуса смешайте майонез, горчицу, мед и специи. Заправьте лимонным соком и перемешайте. Смажьте им хлеб.
- Далее выложите листья салата.
- На разогретой сковороде прогрейте ломтики курицы, сверху положите творог, чтобы он растаял. Переложите все на сэндвич.
- Поверх выложите нарезанный лук, помидоры и накройте оставшимся хлебом.
- Разрежьте сэндвич пополам и подавайте его на стол или упакуйте в пищевой контейнер.
Приятного тебе аппетита!