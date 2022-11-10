Быстрый перекус: готовим сэндвич с курицей

Чтобы быстро и сытно перекусить обязательно приготовьте сэндвич с курицей. Его легко брать с собой в дорогу, на работу или упаковать ребенка в школу.

Сэндвичи – простой и удобный способ перекусить где бы вы ни были. Мы предлагаем попробовать приготовить медово-горчичный сэндвич с курицей.

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Курятину можно выбрать, как уже готовую (копченую, соответствующую), или приготовить ее собственноручно на гриле или сковородке. Также можно использовать вчерашнюю: печеную в духовке и охлажденную.

Рецепт медово-горчичного сэндвича

Время: 15 минут

15 минут Порции: 1

– 2 ломтика хлеба;– 5 ломтиков куриной грудки (готовой);– зеленый листовой салат;– 2 ломтика помидора;– маринованный или свежий красный лук;– 1 – 2 ломтика сыра чедер.– 1,5 столовой ложки майонеза;– 2 чайные ложки нежной горчицы;– 2 чайные ложки меда;– лимонный сок;– соль;– черный молотый перец.

Приготовление:

Обжарьте ломтики хлеба на разогретой сковороде до румяной корочки.

Для соуса смешайте майонез, горчицу, мед и специи. Заправьте лимонным соком и перемешайте. Смажьте им хлеб.

Далее выложите листья салата.

На разогретой сковороде прогрейте ломтики курицы, сверху положите творог, чтобы он растаял. Переложите все на сэндвич.

Поверх выложите нарезанный лук, помидоры и накройте оставшимся хлебом.

Разрежьте сэндвич пополам и подавайте его на стол или упакуйте в пищевой контейнер.

Приятного тебе аппетита!