Тыквенный пирог – отличный вариант для простой домашней выпечки на скорую руку. Это отличный рецепт для использования духовки, ведь она завершит его самостоятельно, а у вас останется время на отдых.

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Рецепт тыквенного пирога

Время: 60 минут

60 минут Порции: 6

Ингредиенты:

– 2 куриных яйца;

– 120 граммов сахара;

– 100 граммов сливочного масла (растопленного);

– 200 граммов пшеничной муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя для теста;

– 250 граммов натертой тыквы

– молотый имбирь;

– молотая корица;

– молотый мускатный орех;

– любимые орешки.

Приготовление:

Для начала куриные яйца нужно взбить с сахаром до белой массы. Далее добавить растопленное сливочное масло и снова взбить.

К массе нужно добавить муку и разрыхлитель и специи. Снова все взбить до однородной массы и высыпать натертую тыкву и перемешать.

Вылейте тесто в жаропрочную форму для пирога и разровняйте. Разогрейте духовку до 170 градусов и выпекайте пирог 40 минут.

Готовый пирог охладите и подавайте на стол.

Приятного тебе аппетита!