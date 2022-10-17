Тыквенный пирог – отличный вариант для простой домашней выпечки на скорую руку. Это отличный рецепт для использования духовки, ведь она завершит его самостоятельно, а у вас останется время на отдых.

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Рецепт тыквенного пирога

  • Время: 60 минут
  • Порции: 6

Приготовление:

  • Для начала куриные яйца нужно взбить с сахаром до белой массы. Далее добавить растопленное сливочное масло и снова взбить.
  • К массе нужно добавить муку и разрыхлитель и специи. Снова все взбить до однородной массы и высыпать натертую тыкву и перемешать.
  • Вылейте тесто в жаропрочную форму для пирога и разровняйте. Разогрейте духовку до 170 градусов и выпекайте пирог 40 минут.
  • Готовый пирог охладите и подавайте на стол.

Приятного тебе аппетита!