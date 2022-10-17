Тыквенный пирог – отличный вариант для простой домашней выпечки на скорую руку. Это отличный рецепт для использования духовки, ведь она завершит его самостоятельно, а у вас останется время на отдых.
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Рецепт тыквенного пирога
- Время: 60 минут
- Порции: 6
Приготовление:
- Для начала куриные яйца нужно взбить с сахаром до белой массы. Далее добавить растопленное сливочное масло и снова взбить.
- К массе нужно добавить муку и разрыхлитель и специи. Снова все взбить до однородной массы и высыпать натертую тыкву и перемешать.
- Вылейте тесто в жаропрочную форму для пирога и разровняйте. Разогрейте духовку до 170 градусов и выпекайте пирог 40 минут.
- Готовый пирог охладите и подавайте на стол.
Приятного тебе аппетита!