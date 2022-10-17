Гарбузовий пиріг – відмінний варіант для простої домашньої випічки на швидкуруч. Це чудовий рецепт для використання духовки, адже вона завершить його самостійно, а у вас залишиться час на відпочинок.
Читайте також Британська класика: рецепт пирога вівчаря з картопляним пюре і яловичим фаршем
Рецепт гарбузового пирога
- Час: 60 хвилин
- Порції: 6
Приготування:
- Для початку курячі яйця потрібно збити з цукром до білої маси. Далі додати розтоплене вершкове масло та знову збити.
- До маси потрібно додати борошно та розпушувач і спеції. Знову все збити до однорідної маси і висипати натертий гарбуз і перемішати.
- Вилийте тісто у жаротривку форму для пирога та розрівняйте. Розігрійте духовку до 170 градусів та випікайте пиріг 40 хвилин.
- Готовий пиріг охолодіть та подавайте до столу.
Смачного!