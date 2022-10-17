Гарбузовий пиріг – відмінний варіант для простої домашньої випічки на швидкуруч. Це чудовий рецепт для використання духовки, адже вона завершить його самостійно, а у вас залишиться час на відпочинок.

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Рецепт гарбузового пирога

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 6

Інгредієнти:

– 2 курячих яйця;

– 120 грамів цукру;

– 100 грамів вершкового масла (розтопленого);

– 200 грамів пшеничного борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача для тіста;

– 250 грамів натертого гарбуза

– мелений імбир;

– мелена кориця;

– мелений мускатний горіх;

– улюблені горішки.

Приготування:

Для початку курячі яйця потрібно збити з цукром до білої маси. Далі додати розтоплене вершкове масло та знову збити.

До маси потрібно додати борошно та розпушувач і спеції. Знову все збити до однорідної маси і висипати натертий гарбуз і перемішати.

Вилийте тісто у жаротривку форму для пирога та розрівняйте. Розігрійте духовку до 170 градусів та випікайте пиріг 40 хвилин.

Готовий пиріг охолодіть та подавайте до столу.

Смачного!