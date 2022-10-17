Сезонная выпечка: рецепт простого пирога из тыквы

Осенью большой выбор тыквы, но что из них готовить, когда каши и пюре уже надоели? У нас есть отличный вариант сладкой выпечки из тыквы – пирог с орешками и пряностями.

Тыквенный пирог – отличный вариант для простой домашней выпечки на скорую руку. Это отличный рецепт для использования духовки, ведь она завершит его самостоятельно, а у вас останется время на отдых.

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Рецепт тыквенного пирога

Время: 60 минут

60 минут Порции: 6

– 2 куриных яйца;– 120 граммов сахара;– 100 граммов сливочного масла (растопленного);– 200 граммов пшеничной муки;– 1 чайная ложка разрыхлителя для теста;– 250 граммов натертой тыквы– молотый имбирь;– молотая корица;– молотый мускатный орех;– любимые орешки.

Приготовление:

Для начала куриные яйца нужно взбить с сахаром до белой массы. Далее добавить растопленное сливочное масло и снова взбить.

К массе нужно добавить муку и разрыхлитель и специи. Снова все взбить до однородной массы и высыпать натертую тыкву и перемешать.

Вылейте тесто в жаропрочную форму для пирога и разровняйте. Разогрейте духовку до 170 градусов и выпекайте пирог 40 минут.

Готовый пирог охладите и подавайте на стол.

Приятного тебе аппетита!