Сезонная выпечка: рецепт простого пирога из тыквы
17 октября 2022 , 15:46Читати новину українською
Источник:инстаграмм Cooking by Yuliya
Осенью большой выбор тыквы, но что из них готовить, когда каши и пюре уже надоели? У нас есть отличный вариант сладкой выпечки из тыквы – пирог с орешками и пряностями.
Тыквенный пирог – отличный вариант для простой домашней выпечки на скорую руку. Это отличный рецепт для использования духовки, ведь она завершит его самостоятельно, а у вас останется время на отдых.
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Рецепт тыквенного пирога
- Время: 60 минут
- Порции: 6
– 2 куриных яйца;
– 120 граммов сахара;
– 100 граммов сливочного масла (растопленного);
– 200 граммов пшеничной муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя для теста;
– 250 граммов натертой тыквы
– молотый имбирь;
– молотая корица;
– молотый мускатный орех;
– любимые орешки.
Приготовление:
- Для начала куриные яйца нужно взбить с сахаром до белой массы. Далее добавить растопленное сливочное масло и снова взбить.
- К массе нужно добавить муку и разрыхлитель и специи. Снова все взбить до однородной массы и высыпать натертую тыкву и перемешать.
- Вылейте тесто в жаропрочную форму для пирога и разровняйте. Разогрейте духовку до 170 градусов и выпекайте пирог 40 минут.
- Готовый пирог охладите и подавайте на стол.
Приятного тебе аппетита!