Не пепперони единой: рецепт сладкой пиццы с ягодами и шоколадом

Видимо, мы привыкли, что если пицца – обязательно мясная или с большим количеством сыра. Талантливый шеф-повар Евгений Грибеник поделился с читателями собственным рецептом вкусной, а главное сладкой пиццы с ягодами.

Ломаем стереотипы и готовим сладкую пиццу! Такой вариант итальянского блюда понравится не только взрослым, а еще и детям, потому что он сладкий и с шоколадным соусом.

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Ягоды для начинки пиццы можно выбирать любые, начиная от сезонных ягод до бананов. Все зависит от ваших предпочтений и вкусов.

Рецепт пиццы с ягодами и шоколадом

Время: 20 минут

20 минут Порции: 2



Сладкая пицца / Фото Евгения Грибеника

Раскатайте тесто для пиццы в тонкий слой. Растопите шоколад и смешайте его со сливками в однородную смесь. Смажьте этим соусом корж. Крем-сыр хаотично разложите по поверхности коржа для пиццы. Выпекайте пиццу в духовке до полной готовности теста, главное не пересушите его. Смешайте ягоды и выложите их на пиццу. По желанию посыпьте сахарной пудрой. Нарежьте пиццу на порционные куски и подавайте к столу. Приятного аппетита!

– 240 г готового теста для пиццы;– 100 г молочного шоколада;– 100 г жирных сливок 30 – 33%;– 50 г крем-сыра;– ягоды малины, клубники, ежевики, голубики на ваш вкус.