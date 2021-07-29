Не пепперони единой: рецепт сладкой пиццы с ягодами и шоколадом
29 июля 2021 , 15:45Читати новину українською
Источник:инстаграм Евгения Грибеника
Видимо, мы привыкли, что если пицца – обязательно мясная или с большим количеством сыра. Талантливый шеф-повар Евгений Грибеник поделился с читателями собственным рецептом вкусной, а главное сладкой пиццы с ягодами.
Ломаем стереотипы и готовим сладкую пиццу! Такой вариант итальянского блюда понравится не только взрослым, а еще и детям, потому что он сладкий и с шоколадным соусом.
Читайте также Здоровый стритфуд: как шаурма сети Döner Market от МХП покоряет украинских потребителей
Ягоды для начинки пиццы можно выбирать любые, начиная от сезонных ягод до бананов. Все зависит от ваших предпочтений и вкусов.
Рецепт пиццы с ягодами и шоколадом
- Время: 20 минут
- Порции: 2
Сладкая пицца / Фото Евгения Грибеника
– 240 г готового теста для пиццы;
– 100 г молочного шоколада;
– 100 г жирных сливок 30 – 33%;
– 50 г крем-сыра;
– ягоды малины, клубники, ежевики, голубики на ваш вкус.
- Раскатайте тесто для пиццы в тонкий слой.
- Растопите шоколад и смешайте его со сливками в однородную смесь. Смажьте этим соусом корж.
- Крем-сыр хаотично разложите по поверхности коржа для пиццы.
- Выпекайте пиццу в духовке до полной готовности теста, главное не пересушите его.
- Смешайте ягоды и выложите их на пиццу. По желанию посыпьте сахарной пудрой.
- Нарежьте пиццу на порционные куски и подавайте к столу. Приятного аппетита!