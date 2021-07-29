Ломаем стереотипы и готовим сладкую пиццу! Такой вариант итальянского блюда понравится не только взрослым, а еще и детям, потому что он сладкий и с шоколадным соусом.
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Ягоды для начинки пиццы можно выбирать любые, начиная от сезонных ягод до бананов. Все зависит от ваших предпочтений и вкусов.
Рецепт пиццы с ягодами и шоколадом
- Время: 20 минут
- Порции: 2
Сладкая пицца / Фото Евгения Грибеника
- Раскатайте тесто для пиццы в тонкий слой.
- Растопите шоколад и смешайте его со сливками в однородную смесь. Смажьте этим соусом корж.
- Крем-сыр хаотично разложите по поверхности коржа для пиццы.
- Выпекайте пиццу в духовке до полной готовности теста, главное не пересушите его.
- Смешайте ягоды и выложите их на пиццу. По желанию посыпьте сахарной пудрой.
- Нарежьте пиццу на порционные куски и подавайте к столу. Приятного аппетита!