Ломаем стереотипы и готовим сладкую пиццу! Такой вариант итальянского блюда понравится не только взрослым, а еще и детям, потому что он сладкий и с шоколадным соусом.

Читайте также Здоровый стритфуд: как шаурма сети Döner Market от МХП покоряет украинских потребителей

Ягоды для начинки пиццы можно выбирать любые, начиная от сезонных ягод до бананов. Все зависит от ваших предпочтений и вкусов.

Рецепт пиццы с ягодами и шоколадом

  • Время: 20 минут
  • Порции: 2

піца
Сладкая пицца / Фото Евгения Грибеника

  1. Раскатайте тесто для пиццы в тонкий слой.
  2. Растопите шоколад и смешайте его со сливками в однородную смесь. Смажьте этим соусом корж.
  3. Крем-сыр хаотично разложите по поверхности коржа для пиццы.
  4. Выпекайте пиццу в духовке до полной готовности теста, главное не пересушите его.
  5. Смешайте ягоды и выложите их на пиццу. По желанию посыпьте сахарной пудрой.
  6. Нарежьте пиццу на порционные куски и подавайте к столу. Приятного аппетита!