Ломаем стереотипы и готовим сладкую пиццу! Такой вариант итальянского блюда понравится не только взрослым, а еще и детям, потому что он сладкий и с шоколадным соусом.

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Ягоды для начинки пиццы можно выбирать любые, начиная от сезонных ягод до бананов. Все зависит от ваших предпочтений и вкусов.

Рецепт пиццы с ягодами и шоколадом

Время: 20 минут

20 минут Порции: 2



Сладкая пицца / Фото Евгения Грибеника

Ингредиенты:

– 240 г готового теста для пиццы;

– 100 г молочного шоколада;

– 100 г жирных сливок 30 – 33%;

– 50 г крем-сыра;

– ягоды малины, клубники, ежевики, голубики на ваш вкус.