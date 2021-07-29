Ламаємо стереотипи та готуємо солодку піцу! Такий варіант італійської страви сподобається не тільки дорослим, а ще й дітям, адже вона солодка та з шоколадним соусом.

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Ягоди для начинки піци можна обирати будь-які, починаючи від сезонних ягід до бананів. Все залежить від ваших вподобань та смаків.

Рецепт піци з ягодами та шоколадом

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 2



Солодка піца / Фото Євгена Грибеника

Інгредієнти:

– 240 г готового тіста для піци;

– 100 г молочного шоколаду;

– 100 г жирних вершків 30 – 33%;

– 50 г крем-сиру;

– ягоди малини, полуниці, ожини, лохини на ваш смак.