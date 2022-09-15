Любимое первое блюдо детей: готовим суп с куриными фрикадельками

Чтобы накормить ребенка первым блюдом, нужно приложить незаурядные усилия. Но есть один суп, который они едят охотно – с фрикадельками.

Суп с фрикадельками – это не только вкусное первое блюдо, но и полезное и питательное как для детей, так и для взрослых. Мы выбрали рецепт именно с куриными фрикадельками, ведь это нежное и диетическое мясо богатое белками и нужные микроэлементы для здорового развития ребенка.

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Обязательно добавьте к блюду орегано, а к бульону – укроп. Они превратят привычное блюдо в оригинальное, с изящным вкусом и ароматом.

Рецепт супа с фрикадельками

Время: 2 часа

2 часа Порции: 6 – 8

– 3 – 3,5 литра воды;– 5 – 6 средних картофелин;– 2 средних лука;– 1 большая или 2 средние моркови;– 4 зубчика чеснока;– 400 граммов куриного фарша;– 1 яйцо;– соль;– перец душистый и черный перец горошком;– черный молотый перец;– масло– веточка укропа– 2 лавровых листика– орегано (по желанию).

Приготовление:

Картофель нарезаем произвольными кусочками. Нарезаем 1 лук, три зубчика чеснока и натираем морковь на мелкой терке.

Для фрикаделек: другую половину моркови и зубчик чеснока натираем на мелкой терке. Смешиваем в миске: куриный фарш, яйцо, морковь, натертый лук и чеснок. Солим и перчим, добавляем немного орегано. Сформируйте фрикадельки и выложите на дощечки.

другую половину моркови и зубчик чеснока натираем на мелкой терке. Смешиваем в миске: куриный фарш, яйцо, морковь, натертый лук и чеснок. Солим и перчим, добавляем немного орегано. Сформируйте фрикадельки и выложите на дощечки. ️Поджариваем на разогретой сковороде с маслом морковь и лук. В кипящую воду вбрасываем картофель и солим. Как картофель закипит добавляем фрикадельки и чеснок, перец душистый и черный горошком, 1 большую веточку укропа, лавровые листочки. Варим вместе еще 15 минут. Выключаем огонь и даем супу настояться 30 минут – 1 час, так он станет еще вкуснее.

Приятного тебе аппетита!