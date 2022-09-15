Любимое первое блюдо детей: готовим суп с куриными фрикадельками
15 сентября 2022 , 12:30Читати новину українською
Источник:инстаграмм Вкусные домашние рецепты
Чтобы накормить ребенка первым блюдом, нужно приложить незаурядные усилия. Но есть один суп, который они едят охотно – с фрикадельками.
Суп с фрикадельками – это не только вкусное первое блюдо, но и полезное и питательное как для детей, так и для взрослых. Мы выбрали рецепт именно с куриными фрикадельками, ведь это нежное и диетическое мясо богатое белками и нужные микроэлементы для здорового развития ребенка.
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Обязательно добавьте к блюду орегано, а к бульону – укроп. Они превратят привычное блюдо в оригинальное, с изящным вкусом и ароматом.
Рецепт супа с фрикадельками
- Время: 2 часа
- Порции: 6 – 8
– 3 – 3,5 литра воды;
– 5 – 6 средних картофелин;
– 2 средних лука;
– 1 большая или 2 средние моркови;
– 4 зубчика чеснока;
– 400 граммов куриного фарша;
– 1 яйцо;
– соль;
– перец душистый и черный перец горошком;
– черный молотый перец;
– масло
– веточка укропа
– 2 лавровых листика
– орегано (по желанию).
Приготовление:
- Картофель нарезаем произвольными кусочками. Нарезаем 1 лук, три зубчика чеснока и натираем морковь на мелкой терке.
- Для фрикаделек: другую половину моркови и зубчик чеснока натираем на мелкой терке. Смешиваем в миске: куриный фарш, яйцо, морковь, натертый лук и чеснок. Солим и перчим, добавляем немного орегано. Сформируйте фрикадельки и выложите на дощечки.
- ️Поджариваем на разогретой сковороде с маслом морковь и лук. В кипящую воду вбрасываем картофель и солим. Как картофель закипит добавляем фрикадельки и чеснок, перец душистый и черный горошком, 1 большую веточку укропа, лавровые листочки. Варим вместе еще 15 минут. Выключаем огонь и даем супу настояться 30 минут – 1 час, так он станет еще вкуснее.
Приятного тебе аппетита!