Суп з фрикадельками – це не тільки смачна перша страва, а й корисна та поживна як для діток, так і для дорослих. Ми дібрали рецепт саме з курячими фрикадельками, адже це ніжне та дієтичне м'ясо багате на білки та потрібні мікроелементи для здорового розвитку дитини.
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Обов'язково додайте до страви орегано, а до бульйону – кріп. Вони перетворять звичну страву в оригінальну, з витонченим смаком та ароматом.
Рецепт супу з фрикадельками
- Час: 2 години
- Порції: 6 – 8
Приготування:
- ️Картоплю нарізаємо довільними шматочками. Нарізаємо 1 цибулю, три зубчики часнику та натираємо моркву на дрібній тертці.
- Для фрикадельок: іншу половину моркви та зубчик часнику натираємо на дрібній тертці. Змішуємо в мисці: курячий фарш, яйце, моркву, натерту цибулю, і часник. Солимо і перчимо, додаємо трохи орегано. Сформуйте фрикадельки і викладіть на дощечки.
- ️Підсмажуємо на розігрітій сковорідці з олією моркву і цибулю. ️В киплячу воду вкидаємо картоплю та солимо. Як картопля закипить додаємо фрикадельки і часник, перець духмяний і чорний горошком, 1 велику гілочку кропу, лаврові листочки.️ Варимо разом ще 15 хвилин. Вимикаємо вогонь і даємо супу настоятись 30 хвилин – 1 годину, так він стане ще смачніше.
Смачного!